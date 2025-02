Un rockero entre la manguera y el teleobjetivo

Sergio Blanco lleva tres décadas fotografiando rock and roll, pero su día a día transcurre en una gasolinera del barrio ovetense de Buenavista. De día atiende a los conductores y llena depósitos. Pero, en cuanto puede, cambia la manguera por la cámara y se lanza a la carretera, rumbo a festivales y conciertos, donde captura con su objetivo la esencia del rock. Su vida es un constante ir y venir entre el olor a gasolina y las guitarras. En su currículum no faltan ninguna de las grandes bandas internacionales. "AC/DC", "The Kiss", "Metallica", "Motorhead", "Ozzy Osbourne" o "Iron Maiden" han pasado por su objetivo.

Su primer contacto con la fotografía de conciertos fue en un evento de "Gun" en Avilés. Aquella imagen acabó publicada en la revista "Asturmusic". Desde entonces, su trabajo ha aparecido en revistas como "This is Rock", donde la imagen prima sobre el texto, y ha colaborado con bandas como "WarCry", de las que fue fotógrafo oficial durante años y a los que señala como su grupo fetiche. También otra banda de culto como "Arch Enemy" compró material suyo para su DVD en directo. "Las grandes bandas no suelen contactar", admite, pero su archivo fotográfico es una muestra de que ha estado y sigue estando en primera línea.

Paul Stanley, de "Kiss". / Sergio Blanco

Sergio Blanco tiene un objetivo nítido y palpable cuando se planta con su cámara en un concierto de rock and roll: "Busco que las fotos tengan vida y fuerza. Con los años vas buscando trucos: en qué mano tiene el micrófono el cantante, si el guitarrista es zurdo…. Viendo un grupo grande hay un foso y bastante más luz lo que facilita el trabajo. Antes de ir a ver a los grupos de nivel me fijo en el inicio de las giras. Son clavados y puedo ver dónde estarán las mejores fotos. En un concierto de sala tienes que llegar pronto, coger sitio, mirar a qué lado se ponen los músicos...", explica.

Este ovetense fotógrafo y gasolinero suma miles de kilómetros a costa del rock. Lleva 18 años seguidos acudiendo al Wacken Open Air, en Alemania y planifica sus viajes buscando compartir gastos. "En los conciertos no pago entrada", dice con una sonrisa. Los festivales son un festín para su cámara: "En tres días puedo fotografiar a muchas bandas".

Pero también ha retratado la evolución del rock asturiano. "Cuando el cantante de ‘Kreator’ vino al Derrame Rock dijo que Asturias es para España lo que Finlandia para Europa: un territorio con muchas bandas". Destaca la labor de las salas de conciertos y los concursos que mantienen viva la escena: "En Oviedo está el FestiAmas y el Premio ‘Ciudad de Oviedo’. En Avilés, el ‘Factoría Sound’ trae grupos de mucho nivel. Y Gijón tiene más conciertos internacionales, como cuando vinieron los ‘Scorpions’".

Brian May. / Sergio Blanco

Su especialización en rock no le ha impedido trabajar para bandas que nada tienen que ver con la música dura. "En San Mateo me llamaron los de ‘El Arrebato’ para trabajar con ellos, a pesar de que soy rockero". Una anécdota que suma a su doble vida entre la gasolinera y los escenarios.

