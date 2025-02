El asesino de Tatiana Coinac podrá obtener permisos penitenciarios a partir de los 18 años en prisión

El exmilitar mierense Adán F. podrá disfrutar de los primeros permisos penitenciarios una vez que cumpla 18 de los 42 años a los que ha sido condenado por el asesinato y la violación de Tatiana Coinac, la escort moldava de 44 años a la que mató en el piso de ella en la calle Ámsterdam -Teatinos- en marzo de 2023. Así lo destaca su abogado, Jorge García Gómez, quien resalta que el condenado tiene que cumplir una serie de requisitos para obtener esta medida. Entre ellos, enumeró, deberá dar su visto bueno vigilancia penitenciaria, tener informes a su favor y todo depende del régimen interno de la prisión de Lugo donde permanece arrestado.

Desde allí, compareció el viernes por videoconferencia ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en la que el acusado ratificó su culpabilidad y mostró su conformidad con los hechos y las penas solicitadas por lo que no será necesario celebrar el juicio oral. El objetivo de su defensa era evitar a toda costa las peticiones de prisión permanente revisable hechas tanto por la Fiscalía como la acusación particular por parte de la madre de la víctima, ejercida por el abogado José Manuel Fernández González. Este hecho provocó unas duras negociaciones que acabaron con un acuerdo en el que el exmilitar ratificó su culpabilidad y mostró su conformidad con los hechos y las penas solicitadas por lo que no será necesario celebrar el juicio oral. "Todo el mundo se puso a disposición y hubo consenso entre las partes.", resaltó García Gómez quien también tuvo palabras de agradecimiento hacia la madre de Tatiana Coinac.

De esta forma y casi dos años después del asesinato, se cierra un caso que estremeció la capital asturiana. La víctima fue encontrada muerta en la bañera de su casa, ubicada muy cerca del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tras ser brutalmente asesinada a mediados de marzo de 2023. Por aquel entonces, la Policía Nacional puso en marcha una investigación para dar con el autor de los hechos, que fue detenido dos meses después.

El relato de los hechos arranca, según Fiscalía, en febrero de 2023 cuando el exmilitar contactó con la escort a través de diferentes páginas de contactos donde ella ofrecía servicios sexuales. Ambos mantuvieron un encuentro íntimo en el domicilio de Teatinos y, un mes después, él se volvió a poner en contacto con la víctima. Lo hizo por teléfono y concretaron una cita para el 9 de marzo. Esa jornada, Adán Fernández viajó desde Pola de Lena hasta Teatinos y una vez en el portal, a esto de las cinco de la tarde, ella le abrió la puerta del portal y le permitió subir a la vivienda ante la creencia de que se trataría de un encuentro profesional más.

Dentro de la vivienda, nada fue lo esperado. El investigado, ya en el dormitorio y con claro ánimo de satisfacer su deseo sexual, cogió dos fundas de almohada que se encontraban sobre la cama y con una de ellas amordazó violentamente a la víctima. Así impidió que la mujer pudiera pedir auxilio. Con la otra, le anudó fuertemente las dos muñecas, imposibilitado cualquier opción de defensa. A continuación, la agredió sexualmente, de forma brutal y reiterada, según la Fiscalía.

En ese momento, el investigado utilizó la técnica militar del mataleón para acabar con la vida de la mujer. Le agarró fuertemente el cuello entre sus brazos dejándose caer sobre la cama, con la víctima encima. Todo ello se produjo en un intervalo de entre 7 y 10 minutos y con suma violencia porque el hombre apretó sus brazos con fuerza y una violencia de gran magnitud. El investigado era perfectamente consciente de que la había matado -la mujer ya no respiraba ni tenía pulso ni signo vital alguno- y la colocó en posición lateral para trasladarla al cuarto de baño y colocó el cadáver dentro de la bañera.

Fue entonces cuando acudió a la cocina para coger una tijera de un cajón y regresó al baño, donde cortó a jirones la ropa que llevaba puesta la mujer, que tiró a una papelera junto con las dos fundas de almohada que había utilizado anteriormente, desnudándola completamente. A continuación, abrió el grifo, volvió a la cocina a dejar las tijeras y regresó al cuarto de baño, para cerrar el grifo una vez que la bañera estaba llena de agua y se fue. Regresó a Lena, donde vivía, pasadas las siete y cinco de la tarde.

Una vez que el exmilitar quede libre será condenado a veinte años de libertad vigilada estando siempre localizable mediante aparatos electrónicos, ha de comunicar los cambios de residencia y no se podrá comunicar con la madre de la víctima a la que indemnizará con 200.000 euros más los correspondientes intereses legales. Además, participará en un programa de educación sexual y no podrá trabajar con menores de edad durante 32 años.