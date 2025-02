El PSOE y Vox piden extender el plan de soledad no deseada

Concejales de PSOE y Vox exigieron en la jornada de ayer extender el programa de soledad no deseada a todas las edades. La petición por parte de los socialistas la hizo la edil Marisa Ponga quien, ayer, manifestó que la iniciativa presentada por el equipo de gobierno es un punto de partida y recordó que este problema "no da solo entre personas mayores". Unas palabras que vertió en una nota de prensa en la que consideró "fundamental aprovechar los nuevos recursos que nos transfiere el Principado para crear una unidad específica en el Ayuntamiento con una visión transversal y holística, que incluya a todas las áreas municipales, cuente con la participación del sector privado y de otras instituciones en la lucha contra la soledad no deseada". En este sentido, también , considera necesario realizar anualmente campañas de sensibilización y prevención contra el edadismo, con acciones específicas para jóvenes y programas educativos.

Por su parte, la concejala de Vox Alejandra González instó al equipo de gobierno a extender los planes que tiene. "El individualismo, el aislamiento social, el abuso de la tecnología, el fracaso escolar o el acoso han generado un entorno en el que niños y jóvenes se ven cada vez más afectados por la soledad no deseada, lo que tiene consecuencias graves en su salud física y mental", aseguró. También recordó que ya ha presentado una proposición y un ruego en este sentido que fueron rechazados. "Mientras el equipo de gobierno afirma que aborda este problema desde diferentes áreas, la realidad es que no hay datos concretos ni un plan integral específico para los más jóvenes, como sí se ha diseñado para los mayores de 60 años".