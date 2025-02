Manolo Díaz, una figura clave de la música pop española, profeta en su tierra

El sueño de un profeta musical se aproxima a Oviedo. La plaza de Trascorrales acogerá mañana a las 19.00 horas la presentación del libro "Ayer tuve un sueño. Manolo Díaz sesenta años de música pop en español", una biografía del histórico productor musical asturiano (Oviedo, 1941). Participarán en el acto, además de Díaz, el cantautor Víctor Manuel y Belén Carreño, autora de la obra. Moderará el periodista Javier Blanco.

El pasado jueves se celebró un concurrido preámbulo en Madrid en la sede de la Fundación Ortega Marañón. Como invitado de lujo, el cantante Carlos Vives, que viajó a España para agradecer personalmente a Díaz que le lanzara al mundo musical: "Nadie daba un peso por mis vallenatos y a mí me recibía este príncipe".

Un príncipe que, como señaló Belén Carreño ayer a este diario, congregó a "artistas que son auténticos iconos de la música española, con ejecutivos de la industria de diversas décadas. Fue un merecido reconocimiento a una figura que pese a su papel clave en la cultura en español, ha tenido una presencia discreta para el gran público. Ahora vamos a Oviedo con la esperanza de que Manolo sea profeta en su tierra, la que le vio nacer, y a la que dedicó una de sus canciones más bonitas, ‘Sierras y valles’".

Miguel Ríos y Víctor Manuel. | B. C.

El acto madrileño tuvo tan buena acogida que muchas personas lo siguieron a través de pantallas desde el exterior por falta de sitio. En la fila cero estuvieron Teddy Bautista y el director de orquesta Luis Cobos. No faltaron compañeros de Díaz –creador de "Los Bravos" y "Aguaviva"– como su paisano Víctor Manuel o Miguel Ríos, Pedro Ruy Blas, Caco Senante y Manuel Quijano. "Es un gran tipo y un icono para todos", destacó Cobos. La presencia asturiana se hizo notar: desde los periodistas Ramón Sánchez Ocaña y Alfonso Bauluz hasta el empresario Blas Herrero, pasando por el Padre Ángel. Sánchez Ocaña mostró su entusiasmo por un "magnífico libro. Se lee casi como una novela, salpicada de anécdotas que nos llevan de paseo por nuestros años mozos y nos hace revivir nuestras escaramuzas universitarias. Gracias, Belén. Nos quitas años de encima con la habilidad de contar –a veces Manolo a veces, tú– la historia de nuestra música y por tanto de nuestro país. Resulta sumamente entretenido".

El acto contó, además, con la presencia de numerosos periodistas especializados.

Vives recordó en su intervención que Díaz iba a las 4.30 de la mañana a despedirle al hotel antes de salir de gira, y no se le caían los anillos aunque fuera el todopoderoso presidente de CBS.

Además, Díaz recibió el Odeón de Honor de la Asociación de Productores musical de manos de su presidente, Antonio Guisasola.

Manolo Díaz también habló. Y dijo que "tener este libro en las manos es un éxito. Al principio no tenía interés en hacerlo porque pensaba ‘¿a quién demonios le va a interesar este libro’? Al final no sé si le interesará a alguien o no pero me interesa a mí. Hay reflexiones que uno hace sobre sí mismo que no conoces si no te paras a mirarte con perspectiva".

La aventura de componer, destacó Díaz, "es difícil. No me considero un compositor ni un cantante de gran éxito, creo que lo hice todo pasablemente bien, no fui una estrella, eso lo fui a la hora de dirigir las multinacionales, aunque no hace falta saber música para eso, hay que saber cómo motivar el consumo de los discos, saber de marketing y de comunicación. Hoy día los cantantes que tienen mucho éxito no son músicos, son comunicadores. La comunicación es fundamental".

De Manolo Díaz dice Julio Iglesias que "fue imprescindible para lanzar mi carrera europea. Sin él conquistar esos mercados hubiera sido imposible". Y el citado Vives asegura que "desde el inicio de mi carrera, Manolo trabajó con pasión para que mi música traspasara fronteras. Este libro refleja su contribución indispensable en crear estrellas latinas".

Un libro que, según Gloria y Emilio Estefan, "refleja una carrera dedicada a promover nuestra música latina y su gran aporte a la Fundación Cultural Latin Grammy. Manolo es nuestro orgullo, nuestro amigo del alma".

Díaz explicó a este periódico recientemente que lo que más le ha gustado es trabajar para otros, "ayudar a los demás, y en ese sentido mi trabajo como ejecutivo de las multinacionales es mucho más enriquecedor que mi trabajo como autor".