La Universidad vallará su parte del viejo HUCA y habrá más seguridad

Los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas, Silicosis y su departamento técnico fueron cedidos a la Universidad de Oviedo a finales del año pasado por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Un paso que ha llevado a la entidad liderada por Ignacio Villaverde a preparar dos contratos para su futuro más cercano: "Estamos en la fase de preparar uno para el vallado de esta área y la contratación de los oportunos seguros; también, para reforzar la seguridad en ese espacio". Así lo expuso el rector, ayer, a lo largo de las jornadas de orientación universitaria que se celebran en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Un enclave donde expuso que la entidad ha cumplido con su parte pidiendo los edificios al Estado y redactando el anteproyecto que, próximamente, será presentado al presidente, Adrián Barbón. "Estamos trabajando codo con codo con el gobierno regional y una vez que tengamos claros los calendarios de financiación, empezaremos a licitar las obras".

Por otro lado, IU-Convocatoria por Oviedo llevará al pleno una batería de preguntas sobre la "insostenible" situación de los terrenos del viejo HUCA. "Esta zona es un claro ejemplo de cómo no hay que gobernar. Los vecinos merecen atención directa, información puntual y celeridad", según explicó su portavoz, Gaspar Llamazares, a través de una nota de prensa donde criticó que "desde el reconocimiento de los errores por parte del presidente del Principado, no hemos visto una mejora en la atención a la ciudadanía y eso es pasto para los extremismos. La Comisión del Cristo brilla por su ausencia política". En abril cumplirá un año y en todo este tiempo, las partes se han reunido en un par de ocasiones. A la espera está, por otro lado, el inicio de los derribos que no tendrán una segunda vida.