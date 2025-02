Aquilino Díaz presenta un equipo "cohesionado y capaz de movilizar" para liderar la AMSO

El hasta ahora vicesecretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), Aquilino Díaz, registró este miércoles en la Casa del Pueblo de la capital asturiana la lista de diez nombres con la que aspira a desbancar de la secretaria general a Delia Losa. "Presentamos un diseño organizativo que permite una dirección política clara y cohesionada y una movilización efectiva de la militancia", explicó la cabeza visible de un equipo en el que destaca la incorporación de dos ex altos cargos del Gobierno del Principado, como son la ex directora general de Industria, Rosana Prada, y la ex directora general del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto.

Aunque finalmente se cayó de la lista el nombre del exsenador José Antonio Alonso, Díaz contará en su candidatura para la votación prevista este sábado entre las 10.00 y 18.00 horas con varios rostros conocidos del socialismo ovetense. Roberto Pastor, exportavoz de la agrupación local de Izquierda Socialista y miembro de la ejecutiva saliente, se postula como su secretario de organización y dinamización, mientras que el exedil Manuel Rodríguez aspira a ser secretario de Política Municipal y Acción Electoral.

Jóvenes y veteranos

También figuran los nombres de dos ex secretarios generales de Juventudes Socialistas de Oviedo Diego Asenjo y David Rodríguez, además de la veterana militante Mari Luz Naredo, el también miembro de la ejecutiva actual María Jesús Suárez y Noni Bellogin, que se postulan para ocupar diferentes secretarias en el nuevo equipo directivo de la AMSO.

La lista de Díaz

Aquilino Díaz, Roberto Pastor, Manuel Rodríguez, Diego Asenjo, Rosana Prada, Noni Bellogin, David Rodríguez, María Jesús Suárez, Mari Luz Naredo y Almudena Cueto.