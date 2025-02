¿Quiénes son los miembros de la candidatura de Delia Losa al PSOE de Oviedo? Hay tres concejales, un diputado y un director general

Con "mucho optimismo" presentó en la tarde de ayer la exdelegada del gobierno Delia Losa su candidatura para liderar la Agrupación Municipal Socialista Ovetense (AMSO) y cuya votación se producirá durante seis horas del sábado. Se trata de una lista formada por veintiuna personas en la que se encuentran tres de los actuales ediles: Natalia Sánchez Santa Bárbara, Jorge García Monsalve y Marisa Ponga. También está presente el diputado regional en la Junta General del Principado Ricardo Fernández , el director general de Promoción de la Autonomía, Enrique Rodríguez Nuño y la trabajadora del gabinete de Presidencia del Principado Sofía Clara Soto. Otros perfiles son el secretario general de las Juventudes Socialistas de Oviedo, Sergio Llera, así como el profesor del colegio de Ventanielles Iñaki Santianes.

Un variado de perfiles que componen, según Losa, una candidatura "altísimamente competitiva" y que se marca como objetivo recuperar la Alcaldía que los socialistas perdieron hace un lustro. "Esta lista es muy ilusionante; aúna a personas con veteranía y con experiencia en gestión de la agrupación e incorpora a gente más joven que aporta nuevas ilusiones y frescura". No obstante, la carrera para liderar el PSOE durante los cuatro próximos años no será sencilla. Aquilino Díaz será el rival de Losa y la exdelegada del gobierno rechaza una unificación antes del congreso del fin de semana: "No se planteó en ningún momento. Somos un partido profundamente democrático y las relaciones internas son como las de una familia. Buenas, pero de vez en cuando hay alguna cosa". No obstante, la rivalidad no le preocupa porque cree que ganará. "No tendremos problema".

El congreso local arrancará mañana por la tarde con la votación de la gestión de la presente ejecutiva y la intervención de los dos candidatos. El sábado tendrá lugar la votación desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde.

Lista Delia Losa

Delia Losa, Amalia Durán, Manuel Valle, Marisa Ponga, Sofía Clara Soto, Ricardo Fernández, Jorge García Monsalve, Fidel Rodríguez, Amelia Suárez, Silvino González, María Teresa Fernández, Enrique Rodríguez Nuño, Laura Diez, Iñaki Santianes, Natalia Sánchez Santa Bárbara, Consuelo Vega, Sergio Llera, Salomé Álvarez, Noemí Rodríguez, Diego Gabriel Suárez e Irma Casares.