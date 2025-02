Palo de Defensa al retraso del blindado 8x8: "La industria tiene que hacer más"

Palo del Ministerio de Defensa al retraso del blindado VCR 8x8, el Dragón, cuyas barcazas se hacen en la Fábrica de Armas de Trubia. "La industria tiene que hacer más", ha reconocido ante la comisión del Congreso de los Diputados, Amparo Valcarce, "número dos" de ese departamento y secretaria de Estado en una comparecencia donde el primer partido de la oposición, el PP, ha calificado de "fracaso" el programa para la entrega al Ejército de Tierra de 348 vehículos de combate sobre ruedas en un contrato de 2.520 millones de euros y ha pedido cambios en las fases aún pendientes de desarrollo.

La secretaria de Estado de Defensa ha reconocido que el coste total de este contrato ascenderá a 2.604 millones de euros: 84 millones por el programa tecnológico Protec que suponía la creación de cinco demostradores y 2.520 por los programas de producción tras una ampliación de 440 millones que se firmó en 2023 para el montaje de los 348 vehículos de combate. "Es el programa de más envergadura para el Ejército de Tierra con unos requisitos técnicos muy avanzados y también altamente exigentes", describió la secretaria de Estado, quien precisó que este blindado tendrá varias configuraciones, ya que "es adaptable a diferentes cometidos", tanto para operaciones de paz como para conflictos de alta intensidad y con una finalidad clara.

La secretaria de Estado aseguró que las certificaciones de los demostradores contra minas y contra dispositivos explosivos improvisados se lograron en septiembre de 2024. "Es la primera vez que en España un vehículo de combate recibe esta certificación de acuerdo a los estándares OTAN", subrayó Amparo Valcarce, quien admitió la existencia de un retraso en la fase de producción por parte del consorcio Tess Defence que forman Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Escribano y SAPA.

Certificaciones en marcha

"La industria tiene que hacer más", repitió hasta tres veces la secretaria de Estado, "porque se ha demorado la entrega de los vehículos en producción. No se ha cumplido el objetivo de la entrega de las 92 unidades previstas en 2024, por lo que el calendario de entregas se traslada a 2025", dijo Valcarce, quien añadió que principios de este mes Tess Defence ha puesto una decena de carros de combate a disposición de la Oficina de programa de la dirección general de armamento y material para el inicio de las pruebas de aceptación. "Los diez primeros vehículos 8x8 de combate de zapadores ya se someten a pruebas de certificación, y están en preparación para los vehículos de combate de infantería, de puesto de mando y de observadores avanzados", especificó la "número dos" de Defensa.

El PP ve "un gran fracaso"

PP y UPN fueron las formaciones más críticas con la gestión del programa del blindado 8x8 por parte del Gobierno de coalición. El diputado Agustín Conde (PP), que fue secretario de Estado de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, no vaciló en calificar ese contrato de "gran fracaso" y emplazó al Gobierno a "poner fin a este programa con la primera fase ya lanzada y reorientar la segunda y la tercera a un vehículo más concorde con el actual escenario. Convendría que afrontaran esa tercer fase con transparencia", dijo.

Conde citó como fallos del mayor programa para el Ejército de Tierra que "el Dragón se ha ido de tamaño, no cabe en el Airbus A-400 M, aunque la secretaria de Estado nos ha dicho que sí; pero recuerdo que la rampa de ese avión tiene una capacidad de carga de 32 toneladas y ese blindado armado para el combate pesa 37 toneladas. Ya me dirán cómo va a entrar". El diputado del PP responsabilizó de dicho exceso, entre otros factores a que "la torre de tiro pesa casi mil kilos de más, el grupo motorpropulsor no da la potencia necesaria para mover ese mastodonte". Varias de las críticas de Conde tenían como diana algunas de las aportaciones al programa del VCR 8x8 de la Ingeniería Escribano, en la que el ahora diputado trabajó durante los años 2019 y 2020, tras dejar de ser secretario de Estado con el Gobierno del PP. El diputado Txema Guijarro, de Sumar, cuestionó "las puertas giratorias" en un sector donde la propia Valcarce abogó por la conveniencia de la colaboración público-privada como fórmula para alcanzar "la soberanía estratégica" en el complejo escenario internacional, tras las amenazas de Donald Trump.

El intercambio entre la "número dos" de Defensa y su antecesor resultó especialmente agrio. Conde pidió explicaciones porque "el Estado ya gastó 1.200 millones de euros y no ha recibido ni uno de los vehículos contratados. Hay que dar una explicación convincente" exigió el que fuera secretario de Estado de Defensa. Amparo Valcarce calificó de "vergonzosa y llena de falsedades y medias verdades la intervención" de Conde. "Quieren embarrar el terreno de juego", denunció la secretaria de Estado mientras que el presidente del Principado, Adrián Barbón, pidió al PP que rectifique ese emplazamiento a Defensa de "poner fin" al programa del 8x8.

Contrato con Alemania

Por otra parte, General Dynamics European Land Systems (GDELS) anunció ayer la adjudicación de un contrato para suministrar 256 vehículos Piranha 5 a las Fuerzas Armadas de Alemania, que se basa en una plataforma similar a las VCR8x8 Dragon, aunque con una variante distinta a la del Ejército español. GDELS participa en este proyecto con la empresa alemana Rheinmetall Electronicss, que es la contratista principal. No se descarta que Trubia pueda asumir alguna carga de trabajo de este contrato.