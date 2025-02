El sueño de Manolo Díaz, que llevó la música en español a la cima, desborda en su presentación: "He sido afortunado por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno"

Si hubiera sido un concierto se habría colocado el cartel de "se agotó el papel". La plaza Trascorrales de Oviedo se llenó para aplaudir a Manolo Díaz en la presentación del libro "Ayer tuve un sueño", que repasa "sesenta años de música pop en español". Y para celebrarlo a lo grande, un cartel de lujo: Díaz, el cantante y compositor Víctor Manuel, la autora de la obra, Belén Carreño, y el periodista Javier Blanco, que ejerció de maestro de ceremonias ante una audiencia absorta en la que no faltaron políticos (el alcalde Alfredo Canteli, el concejal Gaspar Llamazares, el director general de Cultura, Pablo León...), músicos (Chus Pedro, Tina Gutiérrez...), promotores (Enrique Granda) o escritores como Manuel García Rubio.

Libro y homenaje, resumió Blanco la esencia de un acto dedicado a "una figura fundamental de la música internacional". Y punto. El protagonista lo dejó claro: "Está todo lo que tiene que estar. Es un trabajo increíble de Belén (su sobrina), pasamos cientos de horas contando mis andanzas por el mundo. Lo leí muy, muy rápido, y eso significa que me gustó".

Y le gustó, además, que las páginas reflejen el caos que Manolo Díaz gusta de frecuentar. Un estribillo vital anárquico (que no anarquista) del que dan fe episodios tales como su marcha a Liberia con 19 años ("mi madre tuvo que mirar en el diccionario dónde estaba") o su posterior experiencia con los aguacates en Granada.

Feliz porque el libro "retrata mi contribución a la música y mi amor por ella. He sido afortunado por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno".

Hubo tiempo –amistad obliga– para el humor cómplice cuando Díaz reprochó a Víctor Manuel su infidelidad. Sí, sí, "me puso los cuernos y se fue a otra discográfica. Y, claro, yo le amaba cada vez más como suele pasar en esos casos, quería cantarle ‘quiero abrazarte tanto’, pero nada".

La vista general de la sala, con Tina Gutiérrez, el alcalde Canteli y el director de Cultura, Pablo León, a la derecha. / Irma Collín

Esto merece una explicación y el "infiel" la dio una vez desvanecidas las risas: no fue culpa de Manolo sino de las vueltas que da la industria discográfica cuando se entrometen personajes "odiosos" (omitamos el nombre), todo lo contrario de Díaz, al que el cantante mierense elogió sin reservas: "Es imposible que alguien hable mal de él. Cuando he estado con alguien que trabajó a sus órdenes, la coincidencia era total: ‘El mejor jefe’. En este negocio tan cabrón hay gente que sobrevuela sobre las puñaladas, y Manolo es de esas personas. Una educación exquisita, no considera enemigos a quienes trabajan en compañías rivales, su afabilidad es extraordinaria". Y más: "Un compañero de viaje delicioso". Pero mucho más: "Un pionero en nuestro género".

Belén Carreño recordó que Díaz no quería salir en un libro ni a tiros. "A él le gusta estar entre bambalinas", contó, "pero con ayuda de Rose, su mujer, y la llegada de los nietos, que le reblandecieron, pudimos convencerle. La idea principal era que quedara constancia de su legado dentro de una memoria colectiva. Me puso en un aprieto porque quería que estuviera narrado en primera persona pero con la participación de sus amigos. No supe cómo hacerlo hasta que leí la biografía de Nadal que escribió John Carlin". Era importante que se escucharan las voces de Julio Iglesias, Fonsi, Vives, Miguel Bosé, Víctor Manuel... ·"No se trataba solo de construir una biografía sino de forjar un relato de diferentes épocas de la industria musical".

Épocas por cuyos surcos vitales transitaron personas como aquel vecino con el que hablaba en el ascensor de los poetas del 27 y que tenía unos amigos con un grupo que cantaba aquellos poemas... Y así surgió su pasión "con armonías simples" por la poesía de gente como Rafael Alberti, a quien convenció en Roma para ceder los derechos para envolver de música sus versos después de ponerle en un tocadiscos calamitoso una maqueta que arrancó "una lágrima lenta y gorda" al poeta. Y, claro, no podía faltar su vínculo con Lorca, ese poeta en Nueva York que "inspiró la poesía beat en Estados Unidos", y que se convirtió en disco con voces de mucha categoría cuando logró que Leonard Cohen liderase el proyecto. "Fui a recogerlo para llevarlo al hotel y yo no paraba de hablarle de Lorca, Lorca, Lorca. Hasta que preguntó: ¿sabes cómo se llama mi hija?". Exacto.

De ahí nació un disco memorable, "una joya con portada de Úrculo, Víctor aportaba una canción preciosa. Y Cohen terminaba sus conciertos con ‘Take this waltz’". Víctor Manuel quiso matizar que, a pesar del achaque de cuernos, "‘La puerta de Alcalá’ os dejó un chorro de discos vendidos, aunque entiendo el sufrimiento de novio despechado". Y es que en las estrategias discográficas hay errores, horrores, acordes y desacuerdos de forma continua.

Julio Iglesias, en la versión de Díaz, "es muy inteligente con una memoria de elefante, muy trabajador, cogió el pulso a la canción romántica. En Francia es un artista francés y en Italia, italiano. Las letras en esos idiomas son mejores que en el original. Es muy leal. Cuando me diagnosticaron Parkinson me llamaba todos los días, tú qué vas a tener Parkinson, me decía, déjate de chorradas".

Víctor Manuel evocó una circunstancia personal con Iglesias: "En 1971 nos presentaron a la misma chica. Julio besó su mano y ella puso cara de ¿qué hace este tío? A los quince días yo estaba rodando una película de Gonzalo Suárez con ella. Se llamaba Ana Belén". ¡Hey!

No hubo besos pero sí bises en forma de preguntas del público sobre el pasado y el futuro de la industria. Y, cómo no, brincaron algunos "bravos" para despedir al soñador que emocionó a Alberti.

