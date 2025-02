La banda de culto neoyorquina "The Pains" vende todo el papel en el Kuivi

"The Pains of being pure at heart" se convirtieron a finales de la primera década del siglo (2009) en un raro fenómeno, veloz y efímero, dentro del indie-pop. Inspirados por pioneros del noise como "My bloody Valentine", su primer disco, tras los primeros EPs, les dio nombre y fama. Ahora celebran 15 años de su primer trabajo con una gira de reunión con cuatro miembros originales y solo once conciertos. Uno de esas fechas los llevó ayer a la sala del espacio Kuivi, en la zona de Almacenes Industriales, en Oviedo, donde agotaron todo el papel y cumplieron con la legión de fans. La fecha, además, celebraba también los 18 años de Alta Fidelidad, una de las pocas tiendas de discos especializada que sobrevive en Asturias, desde el barrio de San Lázaro, en Oviedo.