El "cumple" más especial de Capitán: reúne a 200 personas en Colloto y recauda 4.000 euros para la ELA

Unos van partido a partido, otros meta a meta. De estos últimos es José Luis Capitán, "Capi", el exatleta afectado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que ayer sumó un hito más a su lista, al recaudar casi 4.000 euros para investigación y cuidados a los afectados por la enfermedad. Lo hizo en una ocasión especial, nada menos que en la celebración de su 49 cumpleaños. Capi congregó en un conocido establecimiento hostelero de Colloto a casi 200 asistentes, que contribuyeron a la causa gracias al precio del cubierto, e invitó a "disfrutar el aquí y el ahora" a lo largo de la ceremonia.

"Cumplir años es una celebración en sí misma, pero en mi situación más, no es tarea sencilla", dijo el excorredor madrileño al comienzo de la celebración, que, además, se celebró en un lugar elegido cuidadosamente, que trae grandes recuerdos a su mente y a las de sus familiares. "En 2006 mi esposa – Teresa Pérez– y yo nos casamos y celebramos la fiesta aquí, fue uno de los días más felices de nuestra vida", manifestó el que aún es, desde 2006, el récordman de la subida al Angliru en carrera. El exdeportista aprovechó para agradecer, además de a Teresa, los cuidados que le presta la que ha sido, y es, su cuidadora en los últimos siete años de los diez que padece ELA. Su mujer y sus hijos, Bruno, Pablo y Julia, le arroparon durante una ceremonia que, antes de ponerse con los cubiertos y el mantel, tuvo unos abundantes e interesantes prolegómenos.

En ellos, Capitán hizo gala de su habitual buen humor y no se dejó nada ni a nadie en el tintero. Contextualizó su situación, y su paso de disfrutar la vida como padre y atleta a sufrir la patología, que dio la cara por primera vez cuando, inesperadamente, al ir a cortar un filete, notó que perdía la fuerza en su brazo izquierdo. También incidió en su alegría por haber ejercido como profesor de educación física de educación primaria, una vocación que aún no olvida y con la que se está reencontrando en su gira por los colegios asturianos, en la que cuenta su historia y visibiliza la enfermedad.

"Volver a las aulas me hacía mucha ilusión, también visibilizar la problemática ante los niños; quizá entre ellos esté el investigador que dé con la cura de la ELA", afirmó. En estas charlas escolares relata su día a día, cómo repercute en su entorno y la importancia de "estar bien rodeado".

En este último sentido, la necesidad de contar con personas a tu lado, calificó a la ELA como una "enfermedad clasista", ya que en estados avanzados como el suyo es necesaria asistencia las 24 horas del día. Un contexto que, desafortunadamente, no disfrutan muchos de los pacientes que sufren la patología. "Muchos se dejan ir por no hipotecar a sus familias", dijo, para referirse a renglón seguido a que una de las grandes reivindicaciones de la ley ELA es velar por el bienestar de los cuidadores. "Permitirá a mi mujer y a mis hijos dejar de ser esclavos de la enfermedad y me dará una gran satisfacción".

En cuanto al transcurso de la celebración, Capi repasó sus gestas en la silla con las subidas al Angliru, a Zegama y otros hitos conseguidos desde que padece la enfermedad, antes de dar paso a una espicha y, de "after", sobremesa con un dj.

