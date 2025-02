"Hay quien solo quiere ver la zarzuela que vio su abuela; es antiguo, terrible y aburrido"

Muy lejos queda el tiempo que Gonzalo de Castro (Madrid, 1963), uno de los actores de más larga y reputada carrera del país, pasó en Lastres grabando la popular serie "Doctor Mateo". Ha actuado en los escenarios asturianos en muchas ocasiones y ahora regresa a Oviedo para hacer las veces de narrador en la versión libre de la "Doña Francisquita" de Lluís Pasqual, que el 27 de febrero a las 19.30 horas abrirá en el Campoamor el 32º Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, con Diego Martín-Etxebarría en la dirección musical.

-La suya es una colaboración especial en la versión libre que Lluís Pasqual ha hecho de "Doña Francisquita".

-Este papel lo inventa Lluís Pasqual, porque lo que él hizo en el año 2019 fue una propuesta absolutamente audaz y valiente. Él no quería contar la Francisquita como se había contado siempre, de manera tradicional. La gente quiere ver la obra como se ha hecho siempre, como en un museo. No, él propone un cambio de época. Primero transcurre en la República, donde este señor que yo interpreto está encargado de grabar un disco de "Doña Francisquita", pero que no hablen, y ahí hay un conflicto. Es un primer acto dinámico y divertido, y los cantables se respetan. Musicalmente, Francisquita es de una belleza espectacular. Tiene momentos absolutamente irrepetibles.

-¿Segundo acto?

-Época de Franco, años 60, en un estudio de Televisión Española, donde se está emitiendo un programa. Hay una llamada de un ministro, muy particular, para cortar algo, muy particular. Y tercer acto, con la maravillosa Lucero Tena tocando las castañuelas, un estudio abierto, un ensayo abierto de unos bailarines y un coro. Esta es la Francisquita de Pasqual.

-¿Y cuál es su papel en todo esto?

-Pasqual me llamó para hacer de presentador, para ir cosiendo los tres actos. No lo dudé. Pasqual es un gran amigo y siempre que te llama van a pasar cosas interesantes. En el estreno nos abuchearon…

-Hubo mucha polémica.

-Es que esto es como los toros, el tendido 7, pues igual: están los puristas de la zarzuela que quieren ver la zarzuela que vio su abuela. Me parece que es antiguo, es terrible y es aburrido. "Doña Francisquita", cuando va al trote que tenemos nosotros, es otra historia. Se cuenta la historia, se cantan todos los cantables y la musica se respeta, hasta el final, pero visualmente el espectáculo cambia. Estamos dando un menú que la gente no esperaba y que disfruta. Así que me llamó Lluís y no lo dudé, porque son pocas las ocasiones que los actores tenemos de compartir con el mundo de la lírica nuestro trabajo.

-¿Había hecho alguna incursión anterior en la lírica?

-Sí, pero hace 40 años. Cantando, no, yo canto en la ducha. No tengo técnica. Yo hice figuración en la zarzuela, hice muchas zarzuelas. La vida me ha dado la oportunidad de hacerlo ahora desde el escenario con Lluís. Y yo me lo paso muy bien. Me encantó ver y aprender de los ensayos. Yo hago estas cosas por los ensayos. Las funciones se hacen y se repiten. Es el ensayo, ver el esfuerzo que hacen los cantantes, la figuración, el ballet... Para mí fue un descubrimiento y un disfrute. Estoy feliz de que se pueda hacer en Oviedo. Solo dos funciones porque son producciones muy caras, mucha gente… Hay 200 personas detrás. Más allá del Teatro de la Zarzuela, el Liceo y las Arts, y ahora aquí, en Oviedo, muchos teatros no se pueden permitir estas funciones.

-¿Y usted suele escuchar zarzuela?

-Me gusta mucho la música clásica. He acudido a la zarzuela a ver espectáculos, pero no soy un zarzuelero. La zarzuela es una tradición de padres a hijos. En el Teatro de la Zarzuela de Madrid los palcos se heredan, aquí también, que es el cuarto teatro lírico de España.

-Había pisado antes el teatro Campoamor.

-Aquí he venido en bastantes ocasiones. Llevo como dos años sin hacer teatro, pero aquí he venido con bastantes producciones. A mí me gusta mucho el teatro, pienso que la expresión más noble de un actor es el escenario. Oviedo es una plaza necesaria y muy querida, el público es un encanto. Siempre está lleno, todo se vende.

-Las giras por la periferia serán muy agradecidas.

-Se están perdiendo las giras, y ese es un problema de producción. El dinero de repente se volatiliza. Los centros dramáticos ya no tienen el pulmón que tenían. Un señor de Salamanca, una señora de La Coruña, Bilbao, y de Zaragoza, Sevilla, de Córdoba, de Toledo, tienen todo el derecho a ver lo que produce el Centro Dramático Nacional, y resulta que no se hacen giras porque no hay dinero. Y si se hacen son en verano, con poquitas plazas… Yo creo que hay un abandono en las producciones teatrales, en el esfuerzo y el respeto. El teatro nacional se debería poder ver en todo el país, y hace tiempo que no se ve.

Suscríbete para seguir leyendo