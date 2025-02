Medio siglo de un servicio policial a prueba de bomba: así trabajan los Tedax en Asturias

"Es un trabajo muy solitario, en el que tienes que vencer tus miedos y ser consciente del peligro al que te enfrentas". Así describe su trabajo el jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional, quien prefiere no dar su nombre para salvaguardar el anonimato de los integrantes de una de las unidades que requieren más especialización de todo el cuerpo. Este año los Tedax cumplen sus primeros 50 años de historia, que en el caso de Asturias acumulan una amplia carta de servicios en la que destaca la retirada de 300 explosivos, granadas y proyectiles de la Guerra Civil, el desarrollo de grandes operativos preventivos para organizar citas como la entrega de los premios "Princesa de Asturias" o el Día de las Fuerzas Armadas, así como intervenciones en episodios históricos tales como el ataque perpetrado por ETA con granadas al cuartel de Buenavista a en 1997.

EN IMÁGENES: Así funcionan los tedax de la Policía Nacional en Oviedo / David Cabo

El cuartel ovetense es precisamente el lugar elegido por los Tedax de Oviedo para recibir a LA NUEVA ESPAÑA. Una manta tirada en una zona verde exhibe una muestra del material recogido a lo largo de este medio siglo por los técnicos. "Es curioso que buena parte de los mismos los retiramos de casas en los que la gente guarda este material sin ser consciente del peligro que entraña", indica el jefe de la unidad, que el pasado 13 de enero se encargó de retirar el proyectil hallado en una obra del edificio de Manuel del Busto en la calle Principado. "Los vamos almacenando y cuando tenemos varios los detonamos en los terrenos de Cabo Noval", explican.

No obstante, la labor de los Tedax va mucho más allá. El equipo cuenta con un moderno robot dirigido con un sofisticado programa equipado con un mando de la videoconsola Playstation 3, con el que se encarga de manipular los bultos sospechosos. "Es indispensable para trabajos a distancia sin poner en peligro a ningún hombre", explican. Sin embargo, no todo funciona en remoto. Donde no llega el robot tiene que hacerlo el hombre. Para ello, la Policía dispone de un traje especial, el EOD9, de 35 kilos de peso y fabricado en Canadá con unos materiales especiales para proteger el tronco y la zona pélvica en caso de explosión. "Lo único que queda libre son las manos y el artificiero se expone a perderlas", advierten los Tedax.

La actividad de la unidad era especialmente intensa durante los años duros de la actividad de ETA. En el caso concreto de Oviedo, los más veteranos aún recuerdan cuando la banda terrorista les hizo emplearse a fondo el 21 de junio de 1997. Ese día, a las ocho de la mañana, dos etarras lanzaron tres granadas contra el cuartel ovetense. Lo hicieron desde los jardines de la plaza de toros. Una granada impactó en un patio interior y dejó un boquete en la pared de una vivienda, otra explotó en la avenida de Galicia y reventó el tímpano a una mujer, y la tercera fue encontrada en el tejado de un edificio del barrio. Además, los Tedax lograron desactivar una bomba trampa que los etarras les dejaron en una fiambrera. "Pudo haber sido una desgracia", rememoran en la unidad.

Entre los retos futuros, los Tedax de Oviedo ya tienen entre ceja y ceja una delicada actuación. "Nos consta que en San Pedro de los Arcos hay mucho material de la Guerra Civil y cuando acometan el arreglo de la cubierta esperamos una delicada obra de ingeniería en la que será difícil actuar sin que nada explote", adelantan, recordando que entre sus prioridades también se encuentra la retirada de ácido pícrico, un producto tóxico utilizando tradicionalmente para la enseñanza, que este año ya ha sido recogido de los laboratorios de 30 centros educativos asturianos.

Explosivos aparte, este grupo también se encarga de actuar en casos de emergencia nuclear, radiactiva, biológica o química. Es en esos casos cuando utilizan los denominados trajes NRBQ, los cuales generan una atmósfera propia para el agente dentro del traje y cuentan con respiración artificial para no exponerse a contaminaciones o contagios. "Lo llegamos a utilizar en la primera fase de la pandemia, cuando no sabíamos todavía bien a qué nos enfrentábamos", declara el jefe de una unidad que , medio siglo después de su creación, continúa siendo la mejor herramienta para mantener la seguridad de los asturianos a prueba de bomba.

