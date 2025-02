La ingeniería oviedista 3D con sello en los marcadores del Tartiere

La pasión por el Real Oviedo del ingeniero ovetense Javier Hidalgo se nota nada más entrar a su despacho, ubicado al lado de los cines Embajadores Foncalada. A la izquierda hay enmarcada una camiseta y, entre los proyectos que han llevado a cabo en veinticinco años de carrera profesional, está el diseño de la instalación de los videomarcadores en el Carlos Tartiere. No es lo único que ha hecho la empresa Simetría, dedicada a la arquitectura y la ingeniería. Se encarga desde los estudios previos para la construcción de un edificio o una nave industrial hasta obtener la cédula de habitabilidad o la licencia de puesta en marcha de la empresa. También diseñan instalaciones de alta o baja tensión.

Así llevan una docena de años y uno de sus atractivos es el desarrollo de maquetas digitales a través de la tecnología BIM. "Diseñamos un edificio en 3D y podemos sacar las interferencias que pueden surgir. Antes, dibujabas un plano y llegados a la obra ya se arreglaría el problema". Algo que podía suponer pérdida de tiempo y de dinero. En algunos casos, había que tirar el trabajo ya hecho y el rediseño podía originar retrasos a la hora de entrega de los trabajos. "Esta tecnología lleva siendo obligatoria bastantes años, pero no han visto la capacidad que tiene no sólo en fase de ejecución". También permite detectar los problemas a futuro y tenerlos reflejados en el libro del edificio para cuando sean abordados. "Hay inmuebles relativamente nuevos en los que no tenemos esa información y, al final, es para beneficio de los edificios", sostiene Hidalgo desde su despacho.

No obstante, detalla, utilizar esta tecnología no está al alcance de todos. Necesita de un "duro" periodo de formación que no cesa nunca. "Hemos llegado a un punto en el que manejamos la herramienta con bastante facilidad y aún nos queda un mundo por conocer y ser más eficaces". Algo que también logran con la colaboración con otros estudios profesionales. "Esta tecnología es muy colaborativa y distintos profesionales podemos trabajar en un mismo proyecto". Ayuda a pesar de ser competencia.

En total, Simetría está formada por nueve personas –un arquitecto aparejador y ocho ingenieros de diferentes ramas– . Su facturación media anual ronda los 700.000 euros y, en la actualidad, trabajan en el hotel de la Reconquista para integrar las diferentes instalaciones a la normativa actual "sin tocar el patrimonio". Un reto importante, mientras, los viajes de Hidalgo se suceden por todos los puntos de España.

Una de sus especialidades es la realización de naves industriales. "No es lo mismo hacer una industria maderera que una nave frigorífica". Este último proyecto es el que están llevando a cabo en Cádiz; mientras en Almería están desarrollando junto a otra ingeniería una cantera. "Tocamos muchos palos. En el plano de la arquitectura actuamos más en Asturias y las provincias de alrededor; sin embargo, en la parte ingeniera estamos circunscritos a toda España y hemos hecho trabajos en el extranjero". Entre los países en los que han dejado su huella se encuentra Japón, Estados Unidos, Brasil o Malta.

Falta de personal

El crecimiento de esta empresa es "de forma ordenada". Tienen trabajadores desde sus inicios, pero continúan incorporando a empleados. Sin embargo, se ha convertido en un gran reto ante la falta de personal cualificado. "Nos cuesta mucho encontrar gente y es una pena. Ofrecemos formación y una de nuestras últimas incorporaciones ha sido un trabajador, que junto a su pareja, se han venido a vivir a Asturias desde Madrid". Algo que también están notando en los pisos que venden. "Estamos haciendo viviendas unifamiliares para gente de fuera de España. Por ejemplo, tenemos una inglesa afincada en Menorca u holandeses que quieren hacerse una casa en Asturias. Es por ello que el Principado tiene que ser competitivo".

