"Los ovetenses no perdonarían ver la Ronda Norte en el Naranco"

A sus 70 años, Delia Losa asume con entusiasmo el encargo de la militancia de seguir dirigiendo a los socialistas ovetenses. La que fuera delegada del gobierno entre 2018 y 2024 atiende a LA NUEVA ESPAÑA tras ser reelegida este sábado como secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) con el 63,4% de los votos en un congreso local en el que su hasta ahora vicesecretario general, Aquilino Díaz, se presentaba como alternativa. Losa promete que aportará sus 43 años de experiencia como militante para reforzar el partido de cara a las próximas municipales.

-¿Obtuvo el resultado que esperaba en la votación?

-Nunca tienes la seguridad de cómo va a reaccionar la militancia. Sabía que presentaba una candidatura muy atrayente, pero siempre tienes cierto miedo a que las cosas no salgan piensas. Creo que el resultado es satisfactorio.

-¿Se puede hablar de división tras lograr el otro candidato el 31% de los votos?

-No creo que haya, como hubo en otras épocas del partido, una ruptura. El proceso se desarrolló sin debates ácidos ni reproches. Lo que hay son distintas maneras de enfocar la gestión de la agrupación. La otra candidatura partió de la premisa de que la AMSO está muerta y eso no es verdad. Tengo la agenda de todo el año y hubo cantidad de actividades. Otra cosa es que la gente piense que ese no es el mejor modelo de participación. Igual quieren más debate y podemos organizarlos, pero al final las decisiones las toman los gobiernos y representantes institucionales del partido.

-Aquilino Díaz ve la baja participación un problema.

-Yo no veo el problema por el fondo. Lo que si veo es una llamada de alerta parra que nosotros, de alguna manera, modifiquemos el modelo de gestión e implicación de la militancia. Si no atendemos esa llamada, nos equivocaremos.

-¿Por qué decidió optar a la reelección?

-Por ese sentido del compromiso que tenemos los socialistas. Si se hubiera presentado una candidatura innovadora, con gente más joven, probablemente me hubiera pensado no presentarme, pero no se dio. Ese grupo de gente innovadora viene en mi candidatura y va dar el impulso necesario con el apoyo de mis 43 años de militante.

-¿Qué prioridades se fijan?

-En el ámbito interno, recoger las críticas que hubo en el debate de gestión para reforzar la participación. De cara al exterior aspiro a reforzar al grupo municipal para que consiga afianzarse, logrando más respaldo y repercusión en sus propuestas. No es lo mismo tener siete concejales frente a una mayoría absoluta de 14, que estar avalados por 22 miembros de una ejecutiva que están todos a una.

-¿Cuál es el proyecto del PSOE para Oviedo?

-El proyecto es ganar las elecciones y constituir un gobierno municipal más participativo, recuperar el modelo de fiestas tradicional, sin despreciar lo magnífico de lo anterior como hizo el PP, despreciando los chiringuitos por provenir de gobiernos progresistas. Además quiero más comunicación con las asociaciones de vecinos.

-¿Cómo pueden los socialistas ganar las elecciones?

-Consiguiendo que nuestro proyecto llegue. Hay que hacer más reuniones con colectivos del municipio y atender la zona rural. Olloniego, Tudela Veguín o Trubia, entre otros, también son una parte de Oviedo muy importante a la que hay que prestar atención.

-¿Ve a Carlos Fernández Llaneza como candidato en 2027?

-Desde luego. Es un candidato con un perfil idóneo para Oviedo. Es muy moderado políticamente. Carlos tiene dos cualidades fundamentales: siente Oviedo en su sangre, porque se llena la boca hablando de Oviedo como el que habla de su madre, y es una persona moderada, nada rencorosa, con capacidad de conectar con el votante ovetense. Es un hombre bueno, que huye de la confrontación y rechaza los ataques personales.

-En las últimas municipales se quedaron a 18 puntos del PP.

-Algo habremos transmitido mal. Teníamos que haber llegado más a la ciudadanía. Hay que hacer examen de comunicación e interacción. La autocrítica nos mejorará.

-¿Echa de menos la Delegación del Gobierno?

-Echo de menos a la gente de la Delegación del Gobierno y a la gente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son etapas de la vida, para mí fue un regalo que agradezco muchísimo al Gobierno de España, pero ahora la delegación está en muy buenas manos con Adriana Lastra.

-¿Qué papel jugó usted en la firma del convenio de La Vega?

-Nosotros nos encargamos de transmitir la información necesaria al ministerio de Defensa, trasladando el gran valor que tenía para Oviedo y Asturias la fábrica. También es cierto que la ministra Margarita Robles necesitaba poco empuje para llevarlo adelante y eso se sumó a que Adrián Barbón es muy exigente. Cuando coge un tema, no para hasta conseguir sacarlo adelante.

-¿Llegará a buen puerto el plan para llenar de vida la fábrica?

-Se manejan plazos muy amplios. Quizás a este mandato le queda poco ya para ver algo hecho, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. A mi me parece fundamental el mantenimiento de la gran masa arbórea del complejo. No se está manteniendo y es una pena. La Vega es un orgullo de Oviedo que va a incrementar la calidad y la categoría de la ciudad y, por tanto, hay que empezar ya a cuidarla.

-¿Cómo valora la gestión de Alfredo Canteli como alcalde?

-Lo resumiría en que nosotros lo haríamos de otra manera. Un gobierno socialista sería más dialogante. Es falso que el PSOE esté en el frente del no. Lo que pasa es que somos la oposición que puede amenazar su gobierno y entonces nos atacan y tratan de ponernos en aprietos.

-¿Qué le parecen los acuerdos del PP con IU?

-Me sorprenden porque más que acuerdos son un allanamiento. Los presupuestos aprobados son idénticos al borrador del PP. Por mucho que diga que me llamo Carmen, yo sego llamándome Delia.

-¿Sigue defendiendo la construcción de la Ronda Norte?

-Yo creo que las circunstancias han cambiado. Estamos ante un planteamiento de preservación del medioambiente que obliga a revisar nuestras posiciones. Es de personas exigentes modular los planteamientos según evolucionan las cosas. Oviedo tiene ya la Ronda Sur que da salida al occidente por la A-63. Ahora lo que se necesita es dar salida a los barrios colapasados por el crecimiento. El Principado ya va a ampliar la entrada por Luis Oliver y ahora lo que hace falta es "pinchar" la A-63 desde San Claudio o La Pixarra, según prefieran los técnicos. Así no dañas uno de los símbolos de Oviedo. Estoy casada con un ovetense y para ellos el Naranco es sagrado. No perdonarían ver pasar la Ronda Norte por ese tesoro.

-¿Por qué este cambio?

-Cuando se planteó en un principio estábamos en la euforia de las grandes comunicaciones. Ahora irrumpió la concienciación sobre el cambio climático y la transición ecológica. Hay gente que tarda en asumirlo, pero quienes defienden esos postulados tienen razón.

-¿Veremos por fin algún cambio en el viejo HUCA?

-Traté muy de cerca el tema desde la Delegación del Gobierno. Los trámites para acceder a las propiedades de la Seguridad Social eran muy largos. Los derribos son muy costosos y hasta ahora no se han podido cuadrar las cuentas para darles prioridad. Los ovetenses llevan tantos años esperando que no se lo creen, pero en breve veremos mejoras en la zona.

-De algún motivo para votar al PSOE en Oviedo.

-Somos un grupo de personas con mucha ilusión, con gana de mejorar la vida de la ciudadanía y los ovetenses. Tenemos propuestas muy pegadas a la tierra, orientadas a mejorar todos los servicios, infraestructuras y, en definitiva, dar más posibilidades para que la gente pueda acceder a una mayor calidad de vida sin tener que irse de la capital del Principado.

