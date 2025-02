El dinero gastado en vigilar el viejo HUCA, el doble de lo que va a costar ahora derribarlo

El Gobierno asturiano se ha gastado 8 millones de euros en catorce contratos para vigilar el viejo HUCA, prácticamente el doble de lo que costará su derribo, calificado de "inminente" por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez durante su comparecencia en una comisión de su área en la Junta General del Principado. Pese el importante volumen de la partida en contratos de seguridad y vigilancia, el antiguo complejo hospitalario, situado en El Cristo, ha sido totalmente desvalijado desde su cierre, hace más de diez años. El PP ve un "auténtico escándalo" en ese gasto porque el viejo hospital "ha sido desmontado organizadamente" mientras que Vox reprochó que "esto ni en Chernóbil", tras mostrar varias fotos para denunciar la mezcla del amianto del viejo edificio con el hormigón.

La cuantía de los contratos de vigilancia y seguridad de la parcela del antiguo Hospital, que es propiedad de la administración autonómica, ha sido confirmada por el titular de la consejería de Hacienda, Guillermo Peláez, en su respuesta a una pregunta formulada por el diputado José Cuervas-Mons (PP): 8 millones en catorce contratos desde 2014. El Principado adjudicó el derribo de sus edificios en el antiguo HUCA en 4,3 millones de euros a la empresa Hercal Diggers, unas obras que deben arrancar este año con un plazo de ejecución de doce meses.

El parlamentario popular mostró su extrañeza de que pese al elevado importe de los contratos con empresas de seguridad, los edificios del antiguo HUCA, como por ejemplo el de Maternidad, "han sufrido constantes robos y han sido desmantelados organizadamente". Cuervas-Mons preguntó directamente si "esas empresas han cumplido con el objeto del contrato", a la vista del estado que ofrecen dichos inmuebles, "desvalijados y asaltados" . El diputado mostró varios recortes de prensa sobre los continuos robos y las denuncias de los vecinos sobre la inseguridad que estas situaciones, repetidas a lo largo de la última década, generan en todo el entono. Para colmo de la falta de vigilancia, el diputado del PP puso como ejemplo que "tras anunciar hace unas semanas que se iba a perimetrar el edificio que va a ser derribado, al día siguiente robaron hasta las vallas".

Cuervas-Mons denunció "la incapacidad e inoperancia" para tomar decisiones que evitasen el deterioro en la parcela. "Se sabía desde el año 2006 que se iba a hacer el nuevo hospital y desde 2014, que se completó el traslado de los últimos enfermos, no se ha hecho nada", reprochó el diputado del Grupo Popular en la Junta General. "Usted ha sido el último en llegar, pero el Gobierno de Barbón lleva ya más de seis años", criticó Cuervas-Mons, quien lamentó que "el Gobierno socialista ha castigado a los vecinos de El Cristo con esta situación de dejadez y abandono".

El consejero de Hacienda reiteró la asunción de responsabilidades y asumió, como ya había hecho el presidente Adrián Barbón "que se debía haber actuado con mayor celeridad" en resolver la situación de las parcelas que quedaron en desuso debido a la entrada en funcionamiento del nuevo HUCA, en la zona de La Cadellada, entre Los Prados y La Corredoria. Guillermo Peláez mantuvo que dichos contratos tenían como finalidad "garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes, ya que los viales del antiguo recinto se mantuvieron abiertos para no perjudicar la movilidad en esa zona". Y justificó que no haya habido contratos para asegurar los antiguos edificios, a otra pregunta de Cuervas-Mons, "porque iban a ser demolidos y no tendría mucho sentido".

El también portavoz del Gobierno aseguró que "en esto año se verán soluciones tangibles" para las parcelas y edificios del antiguo HUCA, entre las que citó "el derribo inminente" del antiguo Hospital General, cuyo contrato se firmó a finales de 2024 y adelantó que en breve "se formalizará el acta de replanteo". Peláez, asimismo, destacó "el apoyo del Gobierno a la Universidad para ampliar su nuevo campus en Maternidad, Silicosis y Consultas Externas", al tiempo que pidió valorar "en su justa perspectiva una operación que depende también de otras administraciones". De hecho, el portavoz del Ejecutivo autonómico puso como ejemplo la demora en otras operaciones urbanísticas con diversas administraciones implicadas, como son los casos de la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, y los Astilleros de Naval Gijón.

El Grupo Parlamentario de Vox también se interesó por el gasto en seguridad de la parcela del antiguo Hospital, después de que su diputado Gonzalo Centeno visitase los inmuebles hace diez días junto a vecinos de la zona. "Entramos como ‘Pedro por su casa’", reconoció el parlamentario de Vox, cuya conducta fue afeada y por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que fue su alumno en la preparación de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado. "Ha entrado en una propiedad privada y sin permiso. Ha cometido una temeridad, que demuestra una falta de sentido común, el menos común de los sentidos", reprochó Peláez, que se encontró con la ironía por respuesta de quien fue su preparador: "Sí, como todo Oviedo".

Centeno aprovechó la comisión de Hacienda en la Junta para mostrar las fotos que tomó en la incursión en el viejo HUCA. "Esto ni Chernóbil, con el amianto que hay entre el hormigón", fue una de las expresiones más gráficas empleadas por el diputado de Vox para describir el estado que ofrece en la actualidad el antiguo complejo hospitalario. "Es un peligro, hay un socavón de un grupo electrógeno de 500 kilos, que atravesó dos plantas", aseguró Centeno. La respuesta del consejero Peláez fue que "el inminente derribo atajará de raíz" los problemas para convertir esa parcela "en una oportunidad para Oviedo".

Suscríbete para seguir leyendo