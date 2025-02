Aitana, la terapia musical de Marta: la admiradora ovetense de la solista quiere "devolverle la paz" que recibió dedicándole una emotiva carta

"Hablar de salud mental con tanta honestidad es valiente y necesario"

Hola, Aitana. He visto tu entrevista en "La Revuelta" y quería agradecerte el compartir tu experiencia con la depresión y la hipocondría. Hablar de salud mental con tanta honestidad es un acto valiente y necesario. Yo también he pasado por una etapa difícil y, dentro de mi proceso, escribí un libro titulado "Solo somos una vez en la vida", donde cuento mi historia con la depresión. Me encantaría poder enviártelo, no solo como una muestra de apoyo, sino también porque creo que compartir experiencias puede ayudarnos a sentirnos menos solas en este camino. Si te interesa, dime cómo podría hacértelo llegar. Gracias por leerme y por todo lo que haces. Un abrazo. Marta García.