Absuelven a la médica acusada de dejar morir a una paciente en Oviedo al considerar que actuó correctamente

La médica procesada por un presunto homicidio por imprudencia grave, una doctora que trabaja en un centro privado de Oviedo y que fue acusada de haberle aplicado cuidados paliativos a una paciente de 73 años en vez de intentar salvarla poniendo en marcha otros protocolos de urgencia, ha sido absuelta de todos los cargos por parte de la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, María Elena González Álvarez. La sentencia emitida por la juez, concluye, entre otras cosas, que la médica "pautó el tratamiento adecuado al estado que apreció en la paciente", que se encontraba "en situación agónica" y de "fallecimiento inminente". El fallo recoge además que la actuación de la doctora no fue determinante, ya que "el desenlace hubiese sido el mismo, la muerte inevitable".

Tras haber escuchado la versión de la acusada, la de los diferentes testigos y las explicaciones de los peritos, durante varias sesiones, la jueza ha decidido absolver a la doctora, que se enfrentaba a un año de cárcel y tres de inhabilitación. "Volvería a hacerlo una y mil veces porque no tenía duda de que estaba en un proceso irreversible. Actué para que tuviese una muerte digna y para aliviar su sufrimiento", declaró en su día la acusada. "Se perfectamente cuando hay que seguir luchando para salvar a un paciente y en este caso no había nada que hacer", añadió ante la jueza.

Los hechos

La paciente fallecida ingresó en el centro sanitario el día 2 de enero del año 2018 "por un empeoramiento de su estado general" y quedó ingresada en el servicio de medicina interna "para observación y diagnóstico", pero sin presentar síntomas graves. Después de una mejoría inicial, las cosas comenzaron a complicarse. La madrugada del día 5 de enero, la mujer se cayó de la cama y se produjo un ligero traumatismo en la cabeza y un golpe en la rodilla. Esa misma noche se produjo un empeoramiento.

La médica procesada no llegó al centro hasta las nueve de la mañana del 6 de enero, el día de Reyes. Acababa de iniciar su guardia de 24 horas cuando recibió una llamada de las enfermeras de la planta en la que estaba la mujer posteriormente fallecida. «El médico responsable de la planta no estaba y yo subí como médica de guardia. La situación ya pintaba fea desde la puerta de la habitación», declaró la acusada. «Su respiración era agónica, no respondía a estímulos verbales ni al dolor y tenía coloración azulada. Estaba en un proceso de muerte claro, no me cabe la menor duda», añadió. «Lo que vi fue el desenlace final de la crónica de una muerte anunciada», recalcó el día que declaró la facultativa, que ordenó suministrarle a la mujer «oxígeno y cloruro mórfico». La mujer falleció a las 11.16 horas.