Mucho Beethoven con Torán y Grau

La cuarta cita del año 2025 en la Sociedad Filarmónica de Oviedo entrañaba una propuesta diferente que no pasó desapercibida entre los melómanos socios de la centenaria institución ovetense: la interpretación de la "Sinfonía número 1 en do mayor" y la "Sinfonía número 5 en do menor" de Beethoven en unas transcripciones para piano a cuatro manos.

Sylvia Torán y Ramón Grau fueron los protagonistas de esta velada –subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA y la Fundación EDP–, desarrollando los diferentes movimientos de las piezas beethovenianas, plegándose al carácter que requería cada pasaje y mostrando una gran complicidad.

Particularmente destacada fue su ejecución de la célebre "Quinta", con todo el peso y el dramatismo que encierra una de las obras más conocidas de la historia de la música.

El dúo se encargó, igualmente, de aportar algunas pinceladas sobre el repertorio y la vida del genio de Bonn y el público -con la asistencia habitual en la temporada-, premió con aplausos el buen hacer de los artistas después de casi hora y cuarto de concierto.