El Estado niega que las obras del Fontán se dividan con la ayuda de la UE

La reforma del mercado del Fontán para incluir una segunda planta con puestos de restauración y un centro polivalente de uso vecinal fue tumbada por los comerciantes hace siete meses. Una situación que obligó al equipo de gobierno a devolver los 2,3 millones de euros de fondos europeos que se habían obtenido para hacer las obras; sin embargo, el asunto sigue trayendo cola y ha acabado en el Congreso. El diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, registró en noviembre una pregunta en la que cuestionaba si la ayuda europea iba vinculada a la generación de una planta de hostelería. La respuesta ha llegado ahora y el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza que el proyecto se pueda trocear. "De no realizar la reforma integrada, no se pueden utilizar los fondos para parte de las actuaciones contempladas en el plan". No es lo único que han afirmado. También califican de "irrealizables" las obras debido a la oposición de los comerciantes.

No obstante, el equipo de gobierno no da la batalla por perdida. El Alcalde, Alfredo Canteli, quiere pedir nuevas ayudas para acometer las obras. "El diseño está hecho, está pagado y volveremos a intentar reunirnos con ellos; hay que buscar el momento propicio porque la obra se va a hacer y se realizará siendo yo alcalde", anunció hace un mes para, a renglón seguido, criticar la campaña negativa puesta en marcha en ciertos sectores de la ciudad que acabó influyendo en el resultado de la asamblea extraordinaria. "No pueden quedarse enclavados en el pasado; el mercado se está cayendo e, inevitablemente, se está reduciendo el consumo. Se vende menos que se vendía antes y por esto tenemos que retomar el proyecto; el Oviedo Antiguo lo necesita".