"Me queda aún mucho por hacer, nunca se acaba de aprender"

Lucero Tena (Durango, México; 1937) y sus castañuelas son el excepcional colofón de la "Doña Francisquita" de Lluís Pasqual, con la que hoy, a las 19.30 horas, empieza en el Teatro Campoamor el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo que organiza la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA.

-Dicen de usted que es una maestra de la crotalogía.

-No, no, no, no. Las castañuelas tienen una historia de 3.000 años y fueron los fenicios los que las introdujeron por el Mediterráneo. Primero eran dos valvas redondas unidas por un cordón. No tiene nada que ver el crótalo con las castañuelas. Yo las llamo mi pequeño instrumento. Yo soy concertista de castañuelas o solista de castañuelas.

-Y se las hacen en Valencia.

-En Alacuás. Mi luthier era José Tárrega Peiró, que desgraciadamente falleció este año pasado. Ha hecho todas mis castañuelas, tengo como 40 pares, más agudas, más graves. Yo introduzco mi instrumento en una obra que no está escrita para castañuela, siempre siguiendo la dinámica y los matices del compositor. Quiero, sin menospreciar las castañuelas con la danza, porque yo fui bailarina profesional, darles un empuje como instrumento solista.

-¿Y tiene discípulos?

-No, mis horas de estudio y de ensayo son para mí, no tengo tiempo de estar con alumnos. Me dicen: "Pero lo tuyo va a morir", pero no, ya vendrán. Tengo seguidoras, que lo hacen a su manera, pensando más en la danza, me han visto, han visto mis vídeos...

-¿Ensaya, estudia a diario...?

-Mis horas de estudio son una hora, hora y media, dos, por la mañana, por la tarde, primero el calentamiento, con mi propia práctica. José Tárrega Peiró hizo unas castañuelas marca "Lucero Tena", se vendieron durante años en "El Corte Inglés", había cajas de castañuelas con mi foto y mi firma. La castañuela tiene que ser de una madera dura, las mejores son de granadillo o ebano.

-¿Las castañuelas que va a usar en "Doña Francisquita" en el Campoamor?

-Estas son de granadillo, una madera africana que mi luthier compraba en Alemania. La dejaba secar siete meses, las hacía a mano. Luego tuvo dos fábricas y yo fui la madrina de las dos.

-En "Doña Francisquita" interpreta el fandango.

-Lo he mejorado, después de treinta y tantas funciones. Las primeras, catorce en el Teatro de la Zarzuela, siete en el Liceo de Barcelona, otras siete en el Palau de les Arts de Valencia, otra en Laussane pero yo no la hice.

-¿Y eso? ¿Los franceses no querían castañuelas?

-No, y el presentador, que es Gonzalo Castro tampoco, porque querían que hablara en francés.

-Y ahora, dos funciones más en Oviedo.

-Que estoy encantada, porque la gente es tan adorable. ¡Aquí es todo tan acogedor!

-¿No había estado antes?

-Sí, hace muchos, muchos años, en la Sociedad Filarmónica. Ahora, en "Doña Francisquita", Lluís Pasqual, que es quien ha hecho la producción, no ha podido venir, pero tenemos a su mejor representante, que es Leo Castaldi.

-¿Cómo la convenció Pasqual para participar en esta zarzuela?

-Mi manager, Beatrice Altobelli, que además es mi gran amiga, fue quien me dijo que había una proposición para "Doña Francisquita". "¿Y qué pintó yo en la Francisquita de siempre?", pensé. Vino don Lluís Pasqual y en el despacho de Daniel Bianco, que era el director del Teatro de la Zarzuela, me explicaron que en el último acto iban a representar un ensayo y me presentaban así: "Cuando se habla de fandango se habla de castañuelas y cuando se habla de castañuelas, señores y señoras, la más grande", y Gonzalo Castro me tiene que nombrar a mí. Salgo, saludo a los compañeros, me voy al frente y toco... Cuando me explicaron eso acepté, porque vi que era una atención hacia mi persona.

-Usted es mexicana, ¿cómo acabó en España?

-Sí, sí, y mis abuelos vascos y andaluces. Mi maestra de danza fue Emilia Díaz, gran bailarina española afincada en México, que fue la que me enseñó a tocar las castañuelas, y Nina Shestakova, del Ballet Ruso de Montecarlo, también afincada allí. Con ellas hice siete años de ballet. Emilia Díaz me enseñó todo, menos el flamenco. Tuve la suerte de que vino a México la gran Carmen Amaya, fui a verla, me permitió asistir a los ensayos durante seis meses. De ver, aprendí. Su hermana, que bailaba el "Capricho Español" en la gira de México , cayó enferma. Me probó e hice yo la gira, y la de Estdos Unidos. Debuté con ella en el Carnegie Hall de Nueva York. Al acabar mi padre me tenía prometido viajar a España: era mi sueño. Carmen se fue de gira a Sudamérica y yo llegué a España en el 58, tenía 19 años, y hasta ahora.

-Usted ha colaborado con compositores, con el maestro Rodrigo.

-Sí, y el maestro Rostropovich me dirigió en el festival de Evian, con la orquesta de la Radio Televisión hice una gira maravillosa por Japón, a 67 países he viajado... Y con el arpista Xavier de Maistre, que ha actuado aquí en Oviedo, llevo tocando seis años. El maestro López Cobos y mi agente le hablaron de mí. El agosto pasado estuvimos en Prades, en el Festival Pau Casals, tocando en una abadía. Me encantaría volver aquí, aquí, con él. El me dice: "Tú me inspiras", y yo le digo: "Y tú a mí". Me queda aún mucho por hacer, nunca se acaba de aprender.

