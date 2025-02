Espina pide paciencia con el colegio especial de Montecerrao, que estará listo en 2027

La primera comisión de Educación de 2025 permitió a la Consejera hacer un repaso al presente y futuro de los colegios de Educación Especial ante dos preguntas formuladas por la diputada Gloria García (PP). Lydia Espina pidió "un poco de paciencia" ante el retraso en el inicio de las obras del nuevo centro, que se empezará a hacer en Montecerrao este año y estará listo para 2027; se comprometió a ejecutar "todas las obras necesarias" en el colegio de Latores, que ya ha cumplido cincuenta años y según la diputada popular precisa "intervenciones costosas porque lo dejan caer".

Gloria García reprochó a la titular de la cartera de Educación los continuos retrasos en el inicio de las obras del nuevo colegio, "del que se lleva hablando desde 2018", así como el cambio de planes sobre el número de alumnos para los que tendrá capacidad. "En junio dicen que será para 240 alumnos y en una visita en febrero comentan que la capacidad será para 200. Estiran el número de alumnos y los plazos, es un colegio chicle", cuestionó la parlamentaria popular, quien afeó a la consejería de Educación que su departamento aún no haya dado respuesta a un informe desfavorable del Ayuntamiento para la concesión de la licencia de obras por carencias "en condiciones de seguridad, incendios y ruidos". Gloria García aseguró que dicho informe desfavorable tiene fecha del 29 de enero "y casi un mes después la consejería de Educación no subsanó nada. Malo me lo fía, Consejera".

Lydia Espina quitó hierro y trascendencia a esta denuncia de la diputada popular. "Es el proceso habitual, quedan meses para que lleguemos al inicio de las obras. Se subsanará en días", rebatió la titular de Educación, que aportó plazos y previsiones presupuestarias que dejan entrever la conclusión de las obras para el último año de la actual legislatura, en 2027. "No fuimos lo suficientemente ágiles, no llegamos a tiempo, es cierto. Pero ahora estamos corriendo todo lo que podemos. Vamos a empezar la obra este año y esperamos que no haya más contratiempos. Para este año hay 2,2 millones, que es lo que vamos a poder gastar, para el ejercicio de 2026 están programados 12,2 millones y en 2027, otros 7,5 millones", detalló la consejera de Educación, quien aclaró que en el Consejo de Gobierno del pasado 14 de febrero se había aprobado la ampliación del techo para la dotación presupuestaria, un trámite, dijo, que permitirá "hacer la licitación este verano e iniciar las obras a continuación". Espina recordó que el proyecto entraña complejidad porque la parcela está en desnivel, pero destacó que "se trata de la mayor inversión en un centro educativo de Asturias, más de 22 millones, que marcará un antes y un después".

La Consejera aclaró a una pregunta de la diputada del PP que la actividad y etapas del actual colegio de Educación Especial de Latores "pasarán en su totalidad al nuevo centro de Montecerrao, como ya se lo dije a a la AMPA". Pese a ese traspaso íntegro, Lydia Espina garantizó "el compromiso" de su departamento que, defendió, "no se ha desentendido nunca de los problemas Latores". Aseguró que en la anterior legislatura se destinaron más de 200.000 euros a obras de mejora en rampas, comedor y aseos, entre otras. "De manera ininterrumpida y hasta el final, seguiremos invirtiendo en Latores", afirmó Espina quien subrayó que la dirección del centro ha solicitado que las actuaciones "sean ejecutadas en el verano para que no afecte a su funcionamiento" como la sustitución de todas las puertas que abren hacia dentro, con los consiguientes inconvenientes para los alumnos que utilizan silla de ruedas.