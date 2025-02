Leve mejoría de la joven en coma tras una caída en moto en Tailandia

La salud de Ángela Agudo, la joven valenciana de 25 años que permanece en coma desde el pasado día 6 de octubre, el día que tuvo un grave accidente en moto junto a su novio ovetense cuando ambos estaban de vacaciones en Tailandia, ha experimentado una leve mejoría. La familia de Ángela emitió ayer un comunicado en las redes sociales en el que se explica que la joven , a la que en su momento se le practicó una traqueotomía, ya es capaz de respirar por sí misma. "Es una esperanza a la que agarrarse", explica Luis Sánchez, la pareja ovetense de Ángela, que también resultó herido en el siniestro.

El novio de Ángela celebra la mejoría, pero quiere ser prudente. "Los médicos nos advierten de que los daños son muy graves y desgraciadamente no pueden darnos las respuestas que nos gustaría escuchar. Lleva cinco meses en coma", señala el ovetense. No obstante, tanto él como el resto de los familiares de la joven no piensan rendirse. "Con prudencia y esperanza, compartimos este pequeño gran logro. Por insignificante que parezca para quienes podemos respirar, Ángela nos ha enseñado a valorar hasta lo más diminuto de la vida", recoge el comunicado de la familia.

El accidente

El accidente se produjo la noche del pasado 6 de octubre en la isla de Ko Tao. Luis y Ángela estaban pasando unas vacaciones de ensueño, ya llevaban algo más de una semana en Tailandia y aún les quedaban tres días para disfrutar de los encantos del país asiático. La pareja regresaba al hotel después de cenar en una moto alquilada. Había llovido y la carretera estaba oscura. Cuando estaban a escasos 40 metros del hotel, en una cuesta muy pronunciada de bajada, Ángela perdió el control de la scooter y los dos salieron despedidos. La joven regresó a España en un avión medicalizado gracias a una campaña que permitió que se recogiesen 400.000 euros en pocos días.