Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté ponen por las nubes la moda de Oviedo y a esta diseñadora asturiana

Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté, famosos diseñadores y jueces del programa televisivo "Maestros de la Costura" (en la 1 de TVE), pusieron este jueves por las nubes la moda de Oviedo y a la creadora local Celia Bernardo, más conocida como Celia B. La última prueba de exteriores de "Maestros de la Costura Celebrity", emitido esta pasada noche, se grabó en la capital de Asturias y, más concretamente, en la plaza de la Catedral de Oviedo y la fábrica de armas de La Vega. Por estos dos espacios desfilaron (y por supuesto cosieron) famosos como Pilar Rubio, Mónica Cruz, Edu Soto o Eduardo Casanova.

La presentadora, Raquel Sánchez Silva, fue la encargada de introducir a los espectadores en la moda asturiana, con imágenes de las calles de Oviedo y de la catedral. "Oviedo es sinónimo de elegancia y buen vestir. Su apuesta por estar a la vanguardia ha sido siempre firme, pero gracias a proyectos como 'Oviedo es moda' se ha convertido en un referente internacional. Son muchos los diseñadores asturianos que triunfan en el extranjero. Pero solo hay una que apuesta siempre a todo color: Celia B. Tras esta marca, encontramos la personalidad de Celia Bernardo. Sus prendas nos permiten adentrarnos en un mundo de fantasía, en el que los colores y estampados viven", contó la periodista, que lució precisamente un look de "flores y color" de la diseñadora ovetense.

Pilar Rubio y Mónica Cruz fueron algunas de las famosas que se rindieron a las creaciones de Celia Bernardo. La mujer de Sergio Ramos confesó que la moda de la asturiana le "flipa": "La ropa que hace tiene un estilo muy original y muy característico y para mí es un referente a nivel nacional". La hermana de Penélope Cruz también aseguró que conoce bien la marca made in Oviedo y que se viste de ella. A Raquel Sánchez Silva, que es embajadora de la pasarela "Oviedo es moda", le "encanta" igualmente Celia B, porque "transmite muchísima alegría".

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la edil Leticia González con el jurado de "Maestros de la Costura Celebrity" / Ayuntamiento de Oviedo

Y llegó el momento esperado: la entrada de la diseñadora asturiana en la plaza de la Catedral. Lo hizo, cómo no, con un vestido suyo a tope de color. “Yo me fui a vivir en 2010 a China. Y después de viajar mucho por el país y aprender un montón de todo lo que es encontrar materiales, ver proveedores… Decidí crear mi marca. No tenía pensando volver a Oviedo, pero por azares del destino… Me pilló aquí la pandemia y conseguí hacer algo muy difícil y que pensaba que no iba a ser capaz: dirigir desde mi ciudad natal un negocio internacional", contó Celia Bernardo ante Lorenzo Caprile, Palomo Spain, María Escoté, Raquel Sánchez Silva y los famosos concursantes. Hoy Celia B viste desde Asturias a grandes figuras como Olivia Palermo, Eugenia Silva, Miranda Makaroff o la también asturiana Paula Echevarría.

Esta historia de vuelta a su tierra le encantó a Palomo Spain, quien apuntó en el programa que "muchos piensan que solo se puede armar un gran negocio de moda desde las grandes capitales de la moda". Sin embargo, añadió, marcas como las de Celia B "demuestran que desde un entorno más local se puede crear y hablar a todo el mundo".

La prueba de "Maestros de la Costura Celebrity" consistió en replicar dos diseños de la asturiana (un vestido y un conjunto de top y falda) y se desarrolló en la antigua fábrica de armas de La Vega de Oviedo. Repartidos en dos equipos, participaron Pilar Rubio, Mónica Cruz, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Laura Sánchez y Carmen Farala. La última expulsada de esa edición ha sido la actriz María Esteve, hija de la mítica Marisol.

Con la grabación de "Maestros de la Costura", Oviedo se consolida como plató de cine y de televisión. En la capital asturiana se rodó recientemente la película "Los cuatro fantásticos" en el Calatrava y también se celebró una prueba de exteriores del último "MasterChef" en la plaza de la Catedral.