El PSOE pide a Canteli que “pelee y dé batalla” para traer la fábrica de Escribano a Oviedo

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, emplaza al alcalde, Alfredo Canteli, “a que pelee y dé batalla” para traer al municipio la fábrica de Escribano, la ingeniería especializada en Defensa, al tiempo que le reprochó que “no haya encontrado hueco en su agenda para recibir al consejero delegado, Javier Escribano, en la visita que realizó este jueves a Asturias.

“Oviedo atesora una tradición secular de industria armamentística y tiene galones para seguir apostando por una industria que ayude a revitalizar todo el tejido económico del municipio”, sostuvo Fernández Llaneza, quien añadió que “no podemos fiar nuestro futuro a la hostelería, que es un sector que está muy bien, pero tenemos que apostar por industria que aporta innovación, tecnología y desarrollo”, valoró el portavoz socialista en el Ayuntamiento.

Carlos Llaneza cuestionó que Canteli no se haya visto con Javier Escribano “ahora que estamos tan necesitados de fomentar el empujón industrial del municipio” y puso como ejemplo de la inacción del equipo de gobierno la incertidumbre de que la inversión anunciada por el consorcio Tess Defence se lleve a cabo en Oviedo. “Seguimos sin saber nada y pasamos de escuchar al Alcalde decir que se cedían terrenos, a decir luego que no hay nada”, lamentó el portavoz municipal del PSOE. “Necesitamos un Alcalde que se mueva por algo más que por abrir un bar en un espacio de un recinto ferial”, planteó Llaneza, quien calificó de “oportunidad perdida” que el centro de I+D+i de Escribano se haya instalado en La Curtidora (Avilés) con la previsión de medio centenar de empleos, en su mayoría ingenieros. “Oviedo tiene que salir siempre ganar, es una capital con tradición en la industria armamentística y no podemos dar por perdida ninguna batalla, hay que pelearlas todas para lograr el crecimiento industrial del municipio”. El concejal Javier Ballina llamó la atención “sobre el efecto tractor del cluster de Defensa, necesitamos un Alcalde que pelee para que la fabricación y la investigación, aunque esto es más difícil, se queden en Oviedo”.

El PSOE entiende que el equipo de gobierno local dispone de herramientas para reunir los 200.000 metros cuadrados que pide Tess Defence para su proyecto en Asturias. “Se habló de San Claudio, que es un emplazamiento razonable. El Alcalde está para dar soluciones a los problemas, alternativas y hasta para adelantarse a las situaciones, pero vemos que otros sitios están tomando la delantera”, afirmó Fernández Llaneza, quien recordó “la mano tendida que hemos dado los grupos municipales” para esa implantación. El concejal Javier Ballina apuntó la posibilidad de que “la empresa mire a otro lado porque en Oviedo no se le ofrece una alternativa razonable. Habría que empezar por aprobar un Plan General, por hacer los deberes, porque de lo contrario no estamos preparados ante las demandas de las empresas”.