Rodrigo Fresán: "Las ideas se me ocurren mientras escribo y lavando platos"

Con Rodrigo Fresán y en torno a su último libro, "El estilo de los elementos" (Random House), se reanudaron ayer "Las tertulias del Campoamor", los encuentros literarios que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. La conversación entre el escritor argentino y el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Chus Neira se articuló en torno a tres temas: la literatura –más bien sobre la pasión por la lectura y la escritura–, la infancia y la paternidad y Bob Dylan. Sobre sus hábitos literarios contó que no es muy amigo de estructurar previamente las novelas. "Te pierdes parte de la diversión", opina. "Muchas ideas se me ocurren mientras escribo y otras lavando platos, incluso cuando están limpios", reveló, una rareza que no lo es tanto porque hace algún tiempo descubrió que Agatha Christie recurría al mismo método creativo.

Fresán no tiene reparo en admitir que su literatura bebe de su propia biografía. "Yo no tengo problemas con la autoficción, que está ahí desde el principio de los tiempos, no es nada nuevo", dijo. "Lo que me molesta es la excrecencia de la actividad psicopática de la gente en las redes sociales, que la gente piense que eso es un libro, que piensen que el relato de la hamburguesa que se están comiendo y fotografiando puede ser una novela", añadió. Al margen de eso, el escritor, que también es periodista y traductor, opina que "todo libro es autobiográfico, porque sale de uno".

Rodrigo Fresán, buen conversador, ocurrente y divertido, habló de su nacimiento en Buenos Aires, su infancia en Caracas, del entorno intelectual en el que creció, con Gabriel García Márquez entrando y saliendo de su casa o Paco Porrúa, el editor de "Rayuela", ennoviado con su madre. "Mi madre era psicoanalista, pero yo nunca me psicoanalicé; yo no quiero pagar por contar historias, quiero que me paguen por ello", comentó.

Sobre Bob Dylan, que es uno de sus héroes, dejó un par de anécdotas surrealistas y desternillantes. "Canté con él", espetó en un momento de la charla, y, a petición de su interlocutor, contó como aterrizó sobre el escenario durante un concierto que el cantante dio en Davenport a las espaldas de un indio aborigen llamado " Rolling Thunder", como la gran gira de Dylan por Estados Unidos en los años 70.