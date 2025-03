Victoria Cueto- Felgueroso será la pregonera del Martes de Campo

Cuenta la abogada Victoria Cueto-Felgueroso que su infancia transcurrió entre dos enclaves ovetenses: la calle Cervantes y el Campo San Francisco. El jardín histórico es cada año –tras la excepción de 2024 por el Día de las Fuerzas Armadas– el principal enclave del Martes de Campo, que esta vez se celebrará el 10 de junio. La tradición manda que ocho días antes de degustar el bollu preñáu junto a la botella de vino, los socios se reúnan en el teatro Filarmónica para el pregón. Así que será el 2 de junio cuando Victoria Cueto-Felgueroso, que además preside la Fundación Fernández-Vega y es esposa del oftalmólogo Luis Fernández-Vega, pronuncie el pregón del Mates de Campo.

La propuesta le llegó hace unos días por parte del directivo de la Sociedad Protectora de La Balesquida Willy Pola en consenso con el resto de sus compañeros. Y aceptó. «Es un privilegio para mí; me hace mucha ilusión como todo lo que se relaciona con Oviedo». Unas palabras que vertió ayer y en las que recordó que en algunas ocasiones se ha perdido el Martes de Campo. Los compromisos profesionales de su marido les mantenían lejos de la ciudad en uno de sus días más importantes, pero en esta ocasión disfrutarán de la jornada arropada de sus hijos, nueras y nietos. «No me esperaba que me hicieran esta propuesta; fue una sorpresa para mí y ya hemos anotado este día en el calendario», comentó.

De entre la directiva de la Sociedad Protectora de La Balesquida, Willy Pola es el encargado de buscar la persona encargada de pronunciar el pregón. El privilegio lo tuvo el año pasado el periodista Evaristo Arce, fallecido hace casi tres semanas. Recientemente, han desempeñado el papel de pregonero personas como el arqueólogo Miguel Ángel de Blas (2023); el presidente de Ópera Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero (2022); la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero (2021); la entonces presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, Margarita Fuente (2019); la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo (2018) o el director general de Sabadell-Herrero, Pablo Junceda (2017).

Pola está convencido de haber acertado con la elección de este año. «Es una mujer con mucha vinculación a Oviedo y está encantada de la vida con pregonar el Martes de Campo», destacó el directivo de la protectora, quien, a renglón seguido, destacó que «está totalmente entregada» a su papel.

No es el único preparativo que ya tiene cerrado la Sociedad Protectora de la Balesquida, presidida por José Antonio Alonso, de cara a la celebración del Martes de Campo. Otro de sus actos más importantes será la entrega de la distinción de socia de honor, que este año recaerá en la secretaria de la entidad, Carmen Villaverde. «Es una mujer muy vinculada a nosotros; su marido, Francisco Blanco Cuesta, fue presidente hasta 2010», recordó ayer Pola. Profesora de Historia, entró como vocal de la junta directiva tras quedarse viuda para continuar con el legado de su esposo y es una de las caras visibles de la entidad cada vez que se celebra alguno de sus actos.

Precio

Por otro lado, la junta directiva aprobó a finales del año pasado una subida de tres euros en la cuota anual. El recibo pasará de 12 a 15 euros para hacer frente al aumento de los gastos. Uno de ellos es el incremento del coste de los bollos preñaos. Además, la Sociedad Protectora tuvo que afrontar gastos extra el año pasado al cambiar el emplazamiento de sus celebraciones. El Martes de Campo pasó a las plazas de Porlier y de la Catedral; mientras que el amagüestu se trasladó a la Corrada del Obispo por las obras de peatonalización a la altura de la plaza de Porlier. n