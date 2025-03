El equipo que abrió el paso tras el argayo del Huerna: "A nivel nacional somos una de las empresas más grandes que existen"

Asturias quedó aislada de la Meseta a mediados de noviembre. Un gran argayo obligó a cortar la autopista del Huerna desviando el tráfico por Pajares. ¿La solución? Construir un "bypass". Las tareas no eran fáciles y se necesitaban voladuras. Se hicieron cinco días más tarde, cuando la empresa Perforaciones del Noroeste hizo detonar al mismo tiempo hasta 80 barrenos de explosivo, un total de 775 kilos de dinamita, hidrogel y ANFO. Este es solo uno de los trabajos que hace esta empresa creada en 1981 por Luis García Blanco. Sin embargo, en 2013 le llegó el momento de jubilarse.

Su intención era que su legado continuase más tiempo y les ofreció la oportunidad de seguir con el negocio a dos ingenieros de minas que se conocieron en la mina de oro del Belmonte en los años noventa. Aceptaron. Se trata del avilesino Cristóbal Lombardía y el madrileño Manuel Macías. "Nos dijeron que tomásemos el relevo y nos encontramos con una empresa en caída. A lo largo de todo este tiempo, le hemos dado un impulso y tenemos una facturación media de 6 millones de euros", cuenta el primero desde su despacho en la plaza Longoria Carbajal. Al mismo tiempo, es el propietario de otra empresa que es complementaria de Perforaciones del Norte y que recibe el nombre de Lomber. "La creé en 2006 y se dedica a la redacción de proyectos y a las asistencias técnicas para, después, acometer las voladuras". De esta forma, emplean a una treintena de personas por toda España.

Aumentar la plantilla es uno de los problemas con los que se están encontrando los estudios de ingeniería ovetenses. Falta mano de obra cualificada. Sin embargo, Lombardía recluta a sus trabajadores desde la facultad. "Soy profesor asociado de la Escuela de Minas de Mieres y desde allí voy seleccionando a la gente". Es por ello que Lomber cuenta con dos empleadas muy jóvenes: Naiara Fernández y Astrid Meré. La primera lleva tres años en la plantilla y compatibiliza su trabajo con seguir formándose. "Hace una semana defendió el proyecto de su máster en Ingeniería de Minas; mientras la segunda lleva con nosotros un año y está estudiando su propio máster", explica un orgulloso Lombardía antes de cerrar uno de los proyectos que tienen que entregar. El tiempo apremia.

El historial de trabajos de ambas empresas es grande. Son expertos en demoliciones de térmicas y participan en los trabajos de Soto de la Barca. También lleva su sello la construcción del túnel que une Aboño con El Musel, "trabajamos en el túnel del Pajares" y continúan los trabajos de estabilización del talud del AVE en Campomanes. Ahora, está por ver si el Ministerio de Transporte, con Óscar Puente al frente, confía en ellos a la hora de retirar el argayo del Huerna y Lombardía cuenta que podrían participar en las demoliciones del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Nada está cerrado.

No obstante, su trabajo se extiende por toda España. "Somos una de las empresas de voladuras más grandes a nivel nacional" y la experiencia en este sector es un plus añadido. Trabajar con explosivos requiere de varias autorizaciones, una relación sumamente estrecha con la Guardia Civil y todo está regulado para que no exista ningún problema. "Si sale mal, mucha gente se puede ver perjudicada. Nuestro trabajo requiere de mucha experiencia y somos muy necesarios en el sector de la minería o de la construcción".

Sin ir más lejos, trabajan desde hace más de ocho años en una mina a cielo abierto en Huelva y fueron una de las empresas que contrató la mina de Cerredo hasta su cierre. "A nivel personal noté el cierre de estas empresas, pero nosotros tenemos trabajos repartidos por toda España". Esto les ha llevado a abrir varias sedes a lo largo del mapa. La de Oviedo es la principal, es la base a la que vuelven siempre. También tienen una delegación en Huelva y en A Coruña. Es por ello que los viajes son constantes, pero todo este sacrificio merece la pena ante un trabajo bien hecho. El próximo que harán será a Almería para las demoliciones de una térmica.

El sector de la ingeniería experimenta un auge notable en los últimos años y no son pocas las empresas con sede en la capital asturiana.

