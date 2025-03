Detenido un conductor sin carné tras arrollar a un matrimonio en un paso de cebra de Teatinos

La Policía Local detuvo el lunes a un conductor que se llevó por delante a un matrimonio –un varón de 73 años y una mujer de 71– en un paso de peatones del barrio de Teatinos. El hombre que iba al volante, de nacionalidad nigeriana, no tiene permiso de conducir y fue puesto a disposición judicial a raíz de lo ocurrido. Los afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a consecuencia de las heridas que les produjo el vehículo, aunque fuentes consultadas por este diario aseguran que fueron dados de alta ayer y que ya están en su domicilio.

Los hechos tuvieron lugar a las nueve de la noche en uno de los pasos de cebra de la Avenida de Atenas. El matrimonio estaba cruzando cuando fueron arrollados por el coche que manejaba el detenido. Fuentes policiales aseguran que el conductor no se bajó del vehículo al darse cuenta de que había atropellado a los afectados, que siguió su camino y que tuvo que ser interceptado por una patrulla de la Policía Local que se encontraba en la zona en la que se produjo el suceso.

El detenido le dijo después a los agentes que se había puesto nervioso y que por eso no se había parado, pero eso no le sirvió de excusa para evitar el arresto. No dio positivo en el control de alcohol y drogas, pero el hecho de conducir sin carné fue motivo suficiente como para llevarlo a los calabozos.

El suceso del viernes se produjo en el mismo barrio en el que, hace tan solo cinco meses, perdió la vida un hombre de 68 años tras ser arrollado por un vehículo monovolumen. Ese atropello mortal se produjo en la Avenida de los Reyes Católicos, concretamente a la altura de una isleta situada en el entronque con la calle Bermúdez de Castro, muy cerca del domicilio del fallecido. El hombre fue arrollado cuando cruzaba la carretera en un punto situado después de un paso de cebra regulado por semáforos.