Tremendo atasco en la ronda de Oviedo y corte en la Y: a un camión se le cae la carga de carbón y diez vehículos chocan

Tremendo atasco (de más de 6 kilómetros) en la ronda de Oviedo, a la altura del túnel de La Bolgachina, a causa de un accidente múltiple, con al menos diez vehículos implicados y varios heridos. La carretera está en estos momentos cortada en sentido Gijón/Avilés y están derivando el tráfico por el interior de Oviedo, por Plaza Castilla y la ronda sur. Según señala la Guardia Civil, los choques se produjeron tras perder la carga un camión que transportaba carbón. La congestión va para largo.

"Se formó un lío gordo. La gente paró y chocaron. Yo me libré de no pegar y de que me pegasen gracias a Dios", relata uno de los conductores atrapados. Hasta el lugar del suceso, en el kilómetro 30 de la A-66, se han desplazado seis patrullas de los destacamentos de la Guardia Civil de Tráfico de Oviedo y Mieres para la regulación de tráfico e instrucción de diligencias así como un equipo UNIS del Destacamento de Tráfico de Gijón, que llevará a cabo la correspondiente investigación. En la zona también están efectivos de Bomberos así como ambulancias del SAMU.

Las retenciones no solo afectan a la ronda exterior de Oviedo (entre los kilómetros 27 y 30), sino también a la A-63 (Oviedo-Grado), entre los kilómetros 0 y 2, y a la entrada al casco urbano de Oviedo por Plaza Castilla. Hasta el momento, se han evacuado a tres personas y otras dos están siendo atendidas por los servicios sanitarios en el lugar del accidente.