El "Trío Preseli" llega con un programa ecléctico a la Filarmónica

La Sociedad Filarmónica de Oviedo celebra hoy (19.45 horas) el primero de los dos conciertos programados para el mes de marzo. La velada musical –subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por la Fundación EDP y el diario LA NUEVA ESPAÑA–, supone el recital número 2.085 de la histórica entidad y estará protagonizada por la soprano María Hinojosa, el trompista Simon Lewis y el pianista Daniel Pereira. Los músicos, que conforman el "Trío Preseli", interpretarán un programa ecléctico donde figuran obras de autores clásicos (casos de Schubert, Berlioz o Lachner) con una segunda parte que ahonda en sonoridades más modernas de la mano de autores como Rubén Díez, António Vitorino D’Almeida o Havelock Nelson.

Esta formación, creada en el año 2021, nace con el objetivo de promover y difundir la música de cámara para agrupaciones poco habituales de soprano, piano y trompa, tendiendo puentes entre las culturas gallega y galesa. Pese a su juventud, el Trío ha actuado en prestigiosos lugares como el IKFEM Festival, St David’s Cathedral Festival en Gales y las Xornadas Contemporáneas en Santiago de Compostela. Además, se han especializado en la obra del compositor galés Anthony Randall, del que interpretarán, esta tarde, "Do not go gentle into that good nigth" y "Three poems", composiciones musicales sobre poemas de Dylan Thomas y Geraint Jones.

En la primera de ellas, el poeta se inspira en la muerte de su padre y en la compleja relación paternofilial, mientras que en la obra con textos de Jones predomina la tragedia, que se ve acompañada de unas melodías y armonías repletas de nostalgia y emoción.

Completan este sugerente programa "Wadvöglein" op. 28, número 1 (Lachner), "La captive", op. 12 H 60 (Berlioz), "Der Hirt aus dem Felsen" D. 965 (Schubert), "Introspección" (Díez), "Tres cançoes" op. 92 (D’Almeida) y "Four Irish Song" (Nelson). Las entradas, a 22 euros, se pueden comprar en filarmonicaoviedo.koobin.es.