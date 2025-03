El Arzobispo preside la misa del Miércoles de Ceniza

La capilla del Espíritu Santo, ubicada en el Seminario Metropolitano, acogió ayer la celebración de la eucaristía en el Miércoles de Ceniza, como se aprecia en la imagen, que da inicio a la Cuaresma. Estuvo presidida por el arzobispo, Jesús Sanz, quien recordó que el ayuno "no se debe confundir con el Ramadán, ni tampoco con una dieta". "Es un tiempo que invita a prescindir de todo aquello que no me alimenta, que no me permite crecer como hijo de Dios, como verdadero cristiano". También incidió en que la ceniza es un recordatorio "vivo de nuestro origen" que "invita a la conversión".