La Catedral celebra mañana 950 años de la apertura del Arca Santa

Corría el 13 de marzo del año del Señor 1075, cuando una cohorte de nobles, con el rey Alfonso VI de León y su hermana Doña Urraca a la cabeza, abrieron el Arca Santa que se salvaguarda en Oviedo para venerar las reliquias que atesora en su interior. Al filo de los 950 años del aniversario de aquel hecho histórico, el arzobispado de Oviedo quiere recordar su importancia. Lo hará, en primer término, este viernes, 7 de marzo, con un acto abierto solo a los medios de comunicación, en el que se mostrará el documento que da fe de aquella visita y se permitirá el acceso a la Cámara Santa. El objetivo es que una fecha de tal calado "no pase desapercibida" y que "trascienda a la sociedad".

"Aquella visita tuvo una importancia enorme para el Arca Santa y, sobre todo, para las peregrinaciones y la Sancta Ovetensis", explica el canónigo archivero de la Catedral, Juan José Muñoz, que intervendrá en la cita junto a Otilia Requejo, directora del Museo de la Iglesia, y Miguel Calleja, profesor de Historia de la Universidad de Oviedo.

El "Acta de la apertura del Arca Santa y donación del Concejo de Langreo a la Sancta Ovetensis", nombre oficial del documento que certifica como hecho probado la ceremonia, además de incluir la firma de los asistentes y la donación del antiguo territorio langreano a la Catedral ovetense, será uno de los ejes centrales de la presentación.

"Al Arca le precedían una serie de leyendas medievales, que rezaban que aquel que se acercase a ella la abriese perdería la vista", explica el religioso, refriéndose a las historias de resplandores cegadores procedentes del arcón. Aquel desapareció, ya que hacia 1095 el rey leonés donó una ingente cantidad de dinero a la diócesis ovetense para la construcción del arca actual, que refleja en superficie aquel encargo. Tuñón considera que en la ceremonia de 1075 "no había miedo" de que ocurriesen hechos sobrenaturales. No obstante, se realizó una "preparación espiritual": el séquito "no venía a hacer turismo", sino "por devoción".

Una ceremonia planificada

"El acto fue muy planificado porque Alfonso VI colocó poco antes la primera piedra en la catedral de Santiago de Compostela", relata César García de Castro Valdés, el arqueólogo encargado de elaborar el estudio histórico-artístico de la última restauración del baúl de reliquias. "En febrero efectúa una donación al monasterio de San Lorenzo de Carboeiro y luego viene a Asturias", indica, "llega a mediados de Cuaresma a propósito".

En el ecuador de la Cuaresma está su cuarto domingo, el de "laetare", el de "alegría". Precisamente se escoge ese momento para la apertura del arca, porque se trata de "un fenómeno gozoso". La cohorte, en la que había seis obispos, se sometió a tres días de retiro penitencial previos a la cita.

El 13 de marzo, después de la misa, el obispo de Oviedo, Arias Cromaz, que acababa asumir el cargo el año anterior y fue uno de los prelados afines de Alfonso VI. Tras la devoción e inventariado de las reliquias, al día siguiente se donan las tierras langreanas, sobre las que habría un pleito posterior donde uno de los jueces fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.