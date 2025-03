Crónica de las horas de caos que generó en Oviedo el accidente múltiple: "Dos horas sin avanzar un metro"

Un accidente múltiple registrado en el interior del túnel de La Bolgachina, en la ronda exterior de Oviedo y en sentido Gijón, convirtió ayer la ciudad y todos sus accesos en un monumental caos circulatorio durante casi cinco horas. Retenciones que llegaron hasta la altura de Olloniego en la autopista que llega desde Mieres (A-66), caravanas de más de seis kilómetros en la carretera hacia Grado (A-63), cientos de conductores atrapados, incluyendo autobuses escolares con niños, y el núcleo urbano de la capital asturiana convertido en una ratonera al tener que soportar todo el tráfico desviado a raíz de un siniestro en el que se vieron implicados diez vehículos. El accidente, provocado por la caída de la carga de un camión que transportaba brea sólida aglomerada, se saldó además con ocho personas heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad. "Estuve tres horas parado sin poder entrar en Oviedo. Nunca había visto algo así", afirma Carlos Pantiga, uno de los conductores atrapados en el atasco.

El suceso que desencadenó el caos se registró alrededor de las dos menos veinte de la tarde. A esa hora, un camión que acababa de cargar brea en Química del Nalón, en Trubia, y se dirigía al puerto de Avilés, perdió la mercancía dentro del túnel y provocó un choque en cadena que bloqueó el paso por completo. El conductor del camión se percató rápido de lo sucedido y se echó al arcén cuando ya estaba fuera del túnel. Tras de sí dejó una decena de coches apelotonados, algunos con daños materiales severos. Algunos de sus conductores heridos, aunque no de gravedad.

Fuentes de la Guardia Civil, cuyos agentes fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, aseguran que las consecuencias fueron "mínimas" para lo que podría haber ocurrido. "Gracias a Dios no hay ningún herido de gravedad. Con tantos coches implicados y en una autopista podría haber ocurrido una desgracia", explican esas fuentes. En ese punto de la A-66, justo antes de la entrada al túnel, la velocidad está limitada a 90 kilómetros por hora, algo que pudo ser determinante para que las consecuencias no fueran dramáticas. "Está claro que eso ayudó", explica la Guardia Civil.

Accidente múltiple en la ronda de Oviedo / Irma Collín

Los coches accidentados bloquearon los dos carriles de la A-66 en sentido Gijón y Avilés y ese tapón desató el caos. Los vehículos que salían de Oviedo comenzaron a acumularse generando una riada de turismos parados que no dejaba de crecer minuto a minuto. En cuestión de muy poco tiempo la ronda exterior quedó completamente inutilizada y el problema comenzó a extenderse a todos los accesos a la ciudad. "A las dos y media de la tarde nos llamaron para pedirnos que nos encargásemos de gestionar el tráfico que llegaba a la ciudad", explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. "Los vehículos que entraban desde Mieres no podían acceder a la ronda porque la Guardia Civil cortó el acceso a la altura del Centro Médico y tuvimos que enfrentarnos a aun aluvión de tráfico, sobre todo en la plaza de Castilla. Lo que hicimos fue desviar los coches por Pedro Masaveu y Muñoz Degraín", añade el edil. Seis motoristas y cuatro agentes de la Policía Local estuvieron trabajando en ese punto de la ciudad hasta las seis de la tarde.

La plaza de Castilla no fue la única zona de Oviedo en la que se notaron las consecuencias del accidente. Los coches, en busca de alternativas para eludir los cortes, provocaron que el resto de la ciudad también se viese afectada a lo largo de toda la tarde. "Es que incluso para entrar en Oviedo había caravanas enormes. Estaba todo colapsado", señala Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, que fue otro de los afectados.· "Salí del polígono del Espíritu Santo y tardé exactamente hora y media en llegar a la plaza San Miguel", explica. Sara Martín, que vive en Ribera de Arriba y tenía que desplazarse hasta la zona de San Lázaro, es un ejemplo de que ayer fue muy difícil escapar de los atascos. "Estaba al tanto de lo que había ocurrido e intenté entrar por La Manjoya, pero las retenciones también me afectaron. Tardé media hora en subir una cuesta de quince metros. Era imposible circular", afirma.

La investigación

Mientras tanto, en el túnel de La Bolgachina los servicios de seguridad y los de emergencias seguían trabajando duro. Hasta el lugar del suceso –en el kilómetro 30 de la A-66–se desplazaron seis patrullas de los destacamentos de la Guardia Civil de Tráfico de Oviedo y Mieres para la regular el tráfico e instruir las pertinentes diligencias. Además, también estuvo en el lugar del accidente un equipo de la Unidad de Investigación de la Seguridad Vial (UNIS) de Gijón, que será la encargada arrojar luz sobre el siniestro. Los bomberos y las ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) también acudieron para atender a los heridos y retirar los vehículos del túnel.

Dos de los conductores que necesitaron atención sanitaria –M. L. C. C., de 25 años, y M. C. M. , de 57– fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con "contusiones leves y dolores cervicales", según explicaron fuentes sanitarias consultadas por este diario. Otras seis personas también acudieron al hospital con dolencias similares. "También atendimos a otras personas, pero nadie, ni siquiera los que se fueron en ambulancia, tenían heridas de gravedad. Fueron al hospital por precaución, pero nunca corrieron peligro", afirman las mismas fuentes.

También fue muy importante la labor de los operarios de la empresa que se encarga de la conservación de la A-66, que estuvieron trabajando durante horas para retirar de la carretera la brea que vertió el camión. A las cuatro menos veinte de la tarde, dos horas después del siniestro, se pudo abrir al tráfico uno de los carriles en dirección a Gijón, lo que sirvió para empezar a descongestionar la carretera. A las seis y media de la tarde, tras cuatro horas de caos, quedó restablecida la circulación en el lugar del accidente, aunque el tráfico siguió siendo lento hasta más entrada la tarde. "Estuve casi dos horas atascado. La cola no avanzaba un metro, pero ni siquiera vi los coches ni el lugar del accidente", señala Alfonso Azañedo, que es enfermero en HUCA.