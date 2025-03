El HUCA emplea por primera vez la 'diálisis' del colesterol

Antonio Álvarez Álvarez, vecino de Avilés, ha pasado media vida entre hospitales. Primero, dieciocho meses haciendo diálisis antes de que fuese sometido a un trasplante de riñón. Fue hace dos décadas. Su vida era normal con los cuidados que debe llevar un paciente de estas características, pero en la pandemia le detectaron unos disparados niveles de colesterol. Si una persona normal debe tener un nivel inferior a los 200 miligramos por decilitros; un paciente con estos antecedentes ha de tener 150. "En una ocasión llegué a los 600". Los médicos del San Agustín se emplearon a fondo con este caso, pero ningún tratamiento le hacía efecto. "Ni las pastillas ni los métodos inyectables", explica el jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Edelmiro Menéndez.

La situación era sumamente preocupante. "Tiene mucho riesgo de que pueda tener un infarto o un problema de cardiovascular a corto plazo". De hecho, un día estaba Álvarez cazando, una de sus aficiones favoritas, cuando sufrió una angina de pecho. Le tuvieron que hacer un proceso dilatador de una arteria coronaria, añade el médico Ceferino Martínez, y los sanitarios decidieron trasladar el caso al centro sanitario de La Cadellada para aplicar un método que sólo se aplica en doce hospitales españoles. Se trata de la 'diálisis' del colesterol.

Este paciente viaja cada quince días en bus desde Avilés a Oviedo para someterse a este procedimiento a la LDL-Aféresis, un tratamiento que no cura pero que ha mejorado sustancialmente sus niveles. La jornada, relata, empieza con una analítica para medir los niveles que tiene. Después, le sacan sangre en una máquina similar a la utilizada en hemodiálisis. "En este caso no tiene baño de diálisis y solamente vamos a depurar el colesterol y alguno que otra molécula en cantidades mínimas", subraya la jefa de sección de Neurología en el área de enfermedad renal crónica avanzada y diálisis, Minerva Rodríguez. El líquido, a continuación, pasa por una especie de filtro y se devuelve depurada al paciente sin colesterol. ¿El resultado? "Estamos aún en una fase inicial y hemos llegado a una reducción de sus niveles de colesterol a la mitad; sin embargo, hay estudios que hablan de una bajada del 70%".

El procedimiento, sin embargo, no es curativo. Los niveles vuelven a subir obligando a repetir el procedimiento. "La periodicidad inicial -prosigue Rodríguez- es de dos semanas, pero luego se puede acotar a una semana o alargar a un mes según la evolución del paciente", añade Rodríguez. Una de las preocupaciones del equipo médico eran los posibles efectos secundarios que podían surgir. "Se han dado casos de alergias como ocurre en cualquier otro procedimiento o tratamiento; sin embargo, en Álvarez no ha habido ningún tipo de reacción adversa". Además, las mejorías han llegado a su vida diaria. "No siento nada; ni mareos ni hormigueos ni nada". Otra de las consecuencias es que ya no se fatiga tanto como antes, según cuenta con una sonrisa en la boca. "Sigo yendo al monte, peor camino más despacio", añade.