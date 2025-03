Las imágenes de pánico y caos que se vivieron en el túnel de Oviedo tras el choque en cadena: "No se veía nada"

Jaouad El Hadji hizo al mediodía de ayer el recorrido que realiza cada día. Salió de Mieres para dirigirse a su puesto de trabajo en el polígono de Silvota al que entraba a las dos de la tarde, pero todo cambió veinte minutos antes cuando entró en el túnel de La Bolgachina. "No se veía nada; había mucha niebla". Un camión había perdido hace unos segundos la carga consistente en brea sólida aglomerada provocando un choque en cadena entre una decena de vehículos. Ocho personas resultaron heridas leves.

Los hechos se desencadenaron cuando el camionero, que iba desde las instalaciones de Química del Nalón, en Trubia, hasta el puerto de Avilés, entró en este túnel de la A-66 por el carril derecho. Ahí perdió el residuo que cayó a la carretera, pero el resto de coches lo fueron levantando creando una gran polvareda negra haciendo imposible la visibilidad. Algunos conductores intentaron esquivar la situación cambiando 'in extremis' de carril izquierdo porque frenar era imposible. Sin embargo, marroquí que lleva casi veinte años en Asturias pudo salvar la situación: "Iba circulando por el carril izquierdo a la velocidad permitida y yo no di a nadie. Sin embargo, a mi me dieron por detrás".

Los vehículos tras el accidente. / LNE / LNE

No sufrió heridas de gravedad. Sufría dolor en las cervicales. Fue entonces cuando salió del vehículo y allí se encontró con el resto de conductores y pasajeros afectados. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y, entre ellos, El Hadji "Los servicios de emergencias llegaron muy pronto y me atendieron. Sufría un problema cervical y no me dejaban conducir".

Estuvo en Urgencias hasta las nueve de la noche y le han pedido que, al menos, guarde tres días de reposo. "Estuvimos mucho tiempo en el hospital porque atendían a otras personas más graves". Mientras tanto, una grúa recogía su vehículo. "Ahora, voy a ir con otra persona a por él porque yo sigo sin poder conducir". Relata que su coche no sufrió daños graves, aunque hubo "otros coches mucho peores".

Mientras ellos eran atendidos, Oviedo se colapsó durante cinco horas. La ronda exterior fue cortada al tráfico.A las 15:40 horas se pudo abrir al tráfico el carril izquierdo sentido Gijón y, de forma paralela, continuaron las labores de limpieza de la calzada por el servicio de mantenimiento de la vía. Además, la Guardia Civil de Tráfico pudo dar salida a través del carril izquierdo del propio túnel a los coches allí atrapados.