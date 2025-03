El camionero que perdió la carga que desató el caos en el túnel de Oviedo siguió sin parar hasta El Musel

Cuando la Guardia Civil llegó al túnel de La Bolgachina, tras el accidente múltiple ocasionado por la caída de brea sólida aglomerada al asfalto, no estaban en el lugar de los hechos ni el camión que vertió la mercancía ni su conductor. El hombre fue localizado esa misma tarde, el pasado miércoles, en el puerto de El Musel (Gijón), donde trabaja su empresa y a donde debía llegar tras depositar la carga en el puerto de Avilés para completar un trayecto iniciado en una factoría de Trubia. No fue detenido, aunque la Guardia Civil ha iniciado una investigación para conocer las circunstancias del suceso. En su trabajo, según ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA, aseguran que no fue consciente de la pérdida de la mercancia en el túnel de la ronda exterior de Oviedo en sentido Gijón (A-66). Tras él, con el asfalto repleto de brea, una colisión múltiple con una decena de coches afectados y ocho heridos de carácter leve. A partir de ahí la vía quedó intransitable y se formó un monumental atasco que colapsó los accesos a Oviedo durante las siguientes cinco horas. La cola llegó hasta Olloniego, seis kilómetros de longitud, y sus ramificaciones alcanzaron a numerosas calles de la capital asturiana, donde la Policía Local se empleó a fondo durante buena parte de la tarde para organizar el tráfico.

Cinco de los ocho heridos fueron atendidos en el lugar de los hechos y tres, trasladadas por el servicio de ambulancias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizarles pruebas para descartar lesiones mayores.

Una de ellos es Jaouad El Hadji, un marroquí que lleva veinte años en la región. En el momento del siniestro cubría su trayecto diario desde Mieres, donde vive, para dirigirse a su puesto de trabajo en el polígono de Silvota. Nada hacía presagiar lo que ocurriría en el túnel. De pronto, una especie de niebla le cegó. "No se veía nada, había mucha niebla", explica.

El camión ya había perdido parte de su carga de brea; al pisarla, los coches levantaban una densa polvareda y se produjo lo inevitable. Algunos conductores intentaron esquivar la situación cambiando ‘in extremis’ de carril. El Hadji evito el incidente en primera instancia: "Iba por el carril izquierdo a la velocidad permitida –90 kilómetros por hora– y no di a nadie, pero mí me pegaron por detrás". No sufrió heridas de gravedad, aunque tenía dolor en las cervicales. Salió del vehículo y se encontró con el resto de afectados. No llegó a ver a camión causante ni a su conductor.

Los servicios de emergencia no tardaron en llegar. Los sanitarios accedieron al túnel de La Bolgachina y evaluaron el estado de los heridos. A El Hadji le pusieron un collarín y fue trasladado en ambulancia a Urgencias. Permaneció en el HUCA hasta las nueve de la noche y le han pedido que guarde tres días de reposo. "Estuvimos mucho tiempo en el hospital porque atendían a otras personas más graves". Mientras tanto, una grúa recogía su vehículo y el resto de automóviles accidentados del lugar de los hechos. "Voy a ir con otra persona a recogerlo porque yo sigo sin poder conducir". Su coche, concluyó, no sufrió daños graves, aunque hubo "otros coches mucho peores".

La investigación en marcha por parte de la Guardia Civil será la que determine las causas del suceso y las responsabilidades de los implicados. En la empresa del camión aseguran que el conductor no fue consciente de la pérdida de parte de la brea y que siguió adelante sin saber lo que había dejado a su paso.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron seis patrullas de los destacamentos de la Guardia Civil de Tráfico de Oviedo y Mieres para la regular el tráfico e instruir las pertinentes diligencias. También estuvo en el lugar un equipo de la Unidad de Investigación de la Seguridad Vial (UNIS) de Gijón, que será la encargada de arrojar luz sobre el siniestro. Entre las labores que incluye la investigación está la recogida de los testimonios del conductor y los testigos, la cuantificación de las lesiones de los heridos y los daños que han sufrido los vehículos afectados. Clave en todo este proceso serán las grabaciones de las cámaras de seguridad porque en ellas aparecerá cómo ocurrió este accidente, que dejó a ocho personas heridas de carácter leve.

Atasco monumental

Oviedo sufrió durante cinco horas un atasco monumental. La ronda exterior fue cortada al tráfico al quedar los vehículos accidentados en los dos carriles. A las 15.40 horas se pudo abrir el carril izquierdo sentido Gijón y, de forma paralela, continuaron las arduas labores de limpieza de la calzada por el servicio de mantenimiento de la vía. La Guardia Civil de Tráfico dio salida a través del carril izquierdo del propio túnel a los coches atrapados.

Entre las vías afectadas, además de la A-66, estuvo la A-63 (Oviedo-Grado) y la entrada al casco urbano por la plaza Castilla. También aumentó el tráfico en calles como Fuertes Acevedo.

Suscríbete para seguir leyendo