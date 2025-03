Diez bocanadas de aire para el Campo, el "Central Park" de la capital asturiana

Pala en mano y desafiando una pequeña molestia de hombro, Alfredo Canteli se remangó este jueves para aportar los primeros montones de tierra al primer plan renove en muchos años del arbolado del Campo San Francisco. "Son diez árboles y no ponemos más porque no hay sitio", aclaró el regidor mientras admiraba el nuevo cerezo japonés ubicado justo encima del paseo de Los Álamos, junto al monumento a José Tartiere, y reivindicaba los mimos de su gobierno al pulmón verde de la ciudad. "Todos los que vienen de fuera dicen que lo tenemos muy cuidado", sostuvo el regidor.

Acompañado por el artífice de la plantación, el concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, Canteli echó las tres primeras paladas de tierra al nuevo cerezo como pistoletazo de salida simbólico para una repoblación que los técnicos esperan completar a lo largo de la jornada de hoy. "Este ejemplar está precioso, no me lo llevo a casa porque no tengo dónde ponerlo", bromeó el regidor en relación de un árbol que, según la técnica de Parques y Jardines, Mariana Escotet, dará un nuevo toque de color en la parte baja del parque. "Irá creciendo y tendrá una floración muy intensa", adelantó la especialista.

El nuevo lote de árboles incluye nueve ejemplares de especies inéditas en el campo, todas ellas de hoja caduca, con alta capacidad de adaptación al entorno urbano y mucho colorido. "En la parte alta habrá tres ginkgo biloba con hoja en forma de abanico que se pone muy amarillo en otoño y será muy espectacular, apuntó Escotet como ejemplo de una repoblación en la que también habrá un árbol del amor, un arce de Freeman, una rosa de Siria y un abedul como "incorporaciones más exóticas".

Para completar la decena, el Ayuntamiento plantará un roble común llamado a convertirse en "el carbayón del siglo XXI", y también podrá ser plantado hoy mismo en una zona verde ubicada entre la avenida de Italia y el paseo de la Rosaleda. "No podía ser menos porque es el árbol por antonomasia que nos define como carbayones a todos", explicó Canteli al referirse al nuevo ejemplar de la especie autóctona que se sumará al hermano del carbayón original plantado desde hace 400 años en el paseo de la Herradura.

Tanto Pando como Mariana Escotet coincidieron en que esta plantación llega "como compensación" después de las podas y talas realizadas por cuestiones de seguridad y los daños ocasionados por varios temporales en 2024. "También lo hacemos para reforzar la biodiversidad y hacer más atractivo el parque para los miles de visitantes que registra cada día", coincidieron los participantes en un acto cargado de simbolismo y respeto al Campo.