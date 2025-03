Dos "mujeres inspiradoras" que dieron un giro para cumplir sus sueños y hoy compartirán sus experiencias en una charla en Oviedo

La ovetense Mónica Rodríguez y la mierense Irene Rivera estudiaron Ciencias Físicas, llegaron a compartir piso en Santander los dos últimos años de la carrera, y ambas lograron cumplir sus "sueños" tras dar un giro en su trayectoria profesional. La escritura y el pilotaje eran sus "pasiones" y han hecho de ellas su trabajo. Mónica Rodríguez se alzó con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2024, entre otros galardones, e Irene Rivera es jefa de patrulla en uno de los helicópteros de la DGT (Dirección General de Tráfico) que vigilan la costa andaluza y fue diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Hoy, las dos amigas imparten la charla titulada "Mujeres inspiradoras en el 8M" en el Talud de La Ería, a las 19.00 horas, organizada por Oviedo Emprende.

"Cuando estudiábamos, Irene hacía cursos de parapente y yo escribía", relata Mónica Rodríguez, que reside en Madrid. Las que entonces eran sus aficiones se convirtieron años más tarde, y tras otras experiencias laborales, en sus profesiones. "Somos dos ejemplos de mujeres que han cumplido sus sueños, que han tomado el camino que tanto nos gusta tras dar un giro", indicó la escritora. Y lo han hecho con "gran esfuerzo, pasión y atrevimiento".

"Una aventura"

Cuando se conocieron, manifestó Irene Rivera, "nos contábamos nuestros sueños y en el fondo también los íbamos poniendo en práctica". Quería ser piloto pero "era carísimo" y "al principio tenía tiempo pero no dinero". Posteriormente, trabajando en el sector de la consultoría, pasó a "tener dinero para esos estudios pero no tiempo". Dio el paso cuando se hizo funcionaria, formando parte del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Actualmente es jefa de patrulla de los helicópteros de la DGT en Málaga.

"Me apasiona volar", remarcó Rivera, que abandonó temporalmente, durante cinco años en tres legislaturas, su profesión para ser diputada nacional. "Fue una aventura muy interesante", señaló.

En la charla de hoy transmitirá a las niñas y a las jóvenes que "los sueños se cumplen, con esfuerzo se cumplen", subrayó Irene Rivera. Mónica Rodríguez hace hincapié en que "hay que luchar por lo que de verdad nos gusta, teniendo siempre un plan B, pero hay que procurar hacer lo que de verdad nos llena". Actualmente, aseguró la escritora ovetense, "hay muchos referentes femeninos, no como cuando yo era pequeña". Pero "hay que seguir, no parar" y transmitir las experiencias a las nuevas generaciones, avisa Rodríguez, que tras concluir la carrera trabajó durante más de una década en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Fue antes de dedicarse plenamente en la literatura.

Tener referentes femeninos, manifestó Rivera, "es muy importante porque si las niñas no ven que hay mujeres que hacen lo que ellas quieren quizá piensen que no es interesante o divertido". Esta es una de las labores, la de la difusión, que realiza en la asociación Ellas Vuelan Alto, que trabaja por la visibilidad de la mujer en el sector aeroespacial. "Hay un 5% de mujeres pilotos, que en helicóptero no llegan al 3%", señaló. Destacó Rivera que no notó "barreras" cuando optó por su profesión pero "quizá sí cuando me convertí en jefa". Y "queda pelea por el techo de cristal", añadió. Rodríguez no ha encontrado "ningún obstáculo por ser mujer" en su sector. Las dos amigas se reunirán hoy en el Talud de La Ería en un acto, "muy especial" por celebrarse en su tierra y estar juntas, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo.