Ruido contra el silencio sobre Latores, "hasta que nos escuche el Principado"

"Es una vergüenza que tengamos que estar gastando nuestras energías en esta concentración y en luchar contra la administración", afirma Marta Vega, madre de una alumna que acude al colegio de Educación Especial de Latores. Ante la Junta General del Principado, y con corte de tráfico en la calle Fruela, se celebró ayer la segunda protesta organizada por la Ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) tras la desarrollada ante la Consejería de Educación para denunciar el "abandono" del centro y urgir a la construcción del nuevo colegio previsto en Montecerrao.

El "silencio" de ese departamento regional, denunciado por las familias, ha motivado que las movilizaciones se dirijan ahora al parlamento regional. "Seguiremos luchando hasta que se nos escuche porque esto no es un capricho, es una necesidad", destacó Luis Miguel Muñoz, tesorero de la Ampa. Vega pidió al presidente del Principado, Adrián Barbón, que en consonancia con las palabras que pronunció en el Día Mundial de las enfermedades raras, donde dijo que "en Asturias todas las personas cuidamos de todas", "construya el colegio comprometido ya desde 2018".

"La situación es insostenible. El colegio tiene casi 50 años y no cumple con los requisitos adecuados para atender al alumnado. Carece de mantenimiento y no se garantiza la seguridad de nuestros hijos", indicó Muñoz. Sobre el nuevo colegio "no hay certezas", añadió y reclamó que se mantengan la piscina, ya que "la hidroterapia es un servicio fundamental", y el invernadero, que no están previstos en el proyecto. "Llevamos más de diez años esperando por un nuevo colegio" y su construcción no se ha licitado aún, apuntó.

El presidente de la Ampa, José Manuel de la Grana, indicó que "se enviaron siete escritos a la Consejería en año y medio y no hay ninguna respuesta a lo que planteábamos". Las familias, que se están reuniendo con los grupos parlamentarios, convocaron a los asistentes a una nueva concentración el 2 de abril en el mismo lugar.