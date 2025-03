Oviedo declara en ruina el edificio de Covadonga 22 y reabre la calle

El Ayuntamiento ha declarado en ruina el edificio número 22 de la calle Covadonga y restableció el tráfico en la calle ayer, después de que los técnicos municipales comprobaran que la intervención ejecutada, consistente en demoler la planta superior, garantizaba el tránsito de peatones y conductores en condiciones de seguridad. La calle Covadonga estaba cortada al tráfico desde la noche del pasado miércoles, cuando vecinos del edificio colindante alertaron de fuertes ruidos procedentes de un inmueble deshabitado desde hace más de una década y la Policía Local decidió prohibir el paso de vehículos por el riesgo de colapso. Propietarios de edificios colindantes llevan pidiendo hace bastante tiempo al Ayuntamiento la declaración de ruina, un trámite previo a la demolición por parte de la propiedad.

La calle Covadonga recuperó la normalidad en la mañana de ayer, antes del mediodía, después de que los técnicos confirmasen que no había riesgo de colapso tras el derribo de la tercera planta del edificio número 22. "Se ha aprobado el expediente de ruina, pero no hay colapso inminente del resto de la estructura", indicaron fuentes municipales. El paso siguiente a la declaración de ruina por parte del Consistorio consistirá en la demolición del inmueble, si bien el citado expediente municipal no recoge fecha ni plazo alguno para llevar a término la ejecución del derribo. "Ahora corresponde a la propiedad proceder a la demolición y decidir cuándo la lleva a cabo", añadieron las mismas fuentes.

El expediente de Covadonga,22 ha sido analizado por el servicio de Conservación de Edificios de la Policía Local, que es el departamento encargado de revisar el estado en el que se encuentran los inmuebles del municipio. El tráfico permaneció cortado en una de las calles del centro urbano alrededor de 38 horas, aunque en un principio Seguridad Ciudadana temía que el peligro de colapso total obligase a cortar el tramo entero de Covadonga durante este mes de marzo, con una gran afectación a los dos aparcamientos públicos existentes en dicha calle. De hecho, este departamento había sacado unas medidas y recomendaciones sobre los horarios de carga y descarga y también para la instalación de las terrazas exteriores en los establecimientos de hostelería de la calle San Bernabé, en plena Ruta de los Vinos.

Finalmente, el desmontaje de la planta abuhardillada y el alero de la parte superior ha eliminado los elementos que suponían un peligro para las personas que pasasen por esa céntrica zona, de ahí que los técnicos diesen ayer luz verde a la reapertura de la calle Covadonga para el paso de vehículos.

La calle Covadonga, tras ser reabierta al tráfico ayer. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Una de las novedades que presenta el inmueble número 22 de la calle Covadonga es un andamio justo delante de la entrada del portal, con una red en sus laterales, cuyo objetivo es evitar la caída de cascotes en la acera o en la calzada por la que pasan los vehículos. Se da la circunstancia de que tiempo atrás, el año pasado, ya hubo una estructura similar en ese mismo punto, pero acabó siendo retirada. Ahora, tras el incidente del pasado miércoles ha vuelto a ser colocada, protegiendo así a los peatones que pasan por dicha calle del centro urbano ovetense.

La colaboración vecinal ha resultado esencial para evitar daños mayores por el mal estado del edificio deshabitado. La alerta temprana por los ruidos en la estructura de Covadonga 22 permitió la rápida intervención de la Policía Local, evitando potenciales daños a peatones o conductores. "Creemos que hemos llegado a tiempo, no es una situación fácilmente detectable", reconocía a LA NUEVA ESPAÑA el jefe de la Policía Local, Javier Lozano, en la noche del pasado miércoles a pie del edificio afectado.

Propietarios de fincas colindantes llevan tiempo pidiendo al Ayuntamiento la declaración de ruina de ese inmueble por el impacto que su deterioro supone para sus locales, en forma de humedades y presencia de agua en cuanto, por ejemplo, hay lluvias. La zona trasera de ese edificio, que linda con propiedades de la plaza Longoria Carbajal, tiene construcciones que presentan un avanzado deterioro, algunas de ellas incluso sin techumbre. "No es solo un impacto estético, afecta directamente a nuestros locales", afirmó uno de los propietarios de la zona.

