El ciclo "Oviedo Jazz" extiende su programación hasta mayo

Nils Petter Molvaer el 25 de abril, la cantaora onubense Rocío Márquez & Bronquio el 9 de mayo y al trío norteamericano The Bad Plus el 31 de mayo son tres de los cuatro conciertos que quedan del ciclo "Oviedo Jazz". Todas las actuaciones serán en el teatro Filarmónica. El precio de las localidades, según informó ayer la Fundación Municipal de Cultura, en manos del concejal David Álvarez, es de 14 y 12 euros, aunque los abonados dispondrán de un descuento del 20% en el precio en la localidad al adquirirla en la taquilla. La próxima cita de este ciclo será el 14 de marzo con el carismático Antonio Lizana al frente (cante y saxo), que estará acompañado de Daniel García (piano y teclados), Arin Keshishi (bajo eléctrico), Shayan Fathi (batería) y El Mawi de Cádiz (baile flamenco). Ya el 25 de abril, el protagonismo recaerá en Nils Petter Molvær Group, con el envolvente proyecto "Stitches"; el 9 de mayo actuarán la cantaora flamenca Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio, y The Bad Plus cerrará el 31 de mayo el ciclo.