El Oviedo Femenino "no solo juega al fútbol, inspira a soñar en grande": 45 años de historia

"El Real Oviedo Femenino es un equipo que no juega solo al fútbol, sino que también inspira a las nuevas generaciones a soñar en grande y a luchar por sus metas", destacó la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, en el homenaje tributado a la entidad en el salón de plenos del Ayuntamiento de Oviedo en el acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ante las jugadoras del equipo y responsables del club, la edil elogió su "trabajo y esfuerzo" y su proyecto "que va más allá del fútbol y estáis logrando metas que antes eran imposibles o increíbles".

Velasco hizo alusión a las cuatro décadas de trayectoria del equipo, desde sus orígenes vinculados al bar México de La Corredoria y pasando por el Oviedo Moderno. "Son 45 años de trayectoria, de pasión y juego, en los que habéis vivido muchas experiencias, unas buenas, otras muy buenas y otras un poco malas, pero estas últimas no os han hecho desistir en el esfuerzo", recalcó. "Sois un ejemplo para la sociedad, sobre todo para las niñas y las jóvenes, pero también para todos los niños", indicó María Velasco, que quiso extender el homenaje a todas las mujeres deportistas "que han sido y son pioneras rompiendo barreras".

"Oviedo, orgullo, valor y garra", dijo, en alusión al lema del Real Oviedo, para concluir su intervención después de señalar que se tienen que "celebrar los avances que hemos logrado, pero también hay que recordar que aún queda mucho camino para el futuro". El Alcalde, Alfredo Canteli, entregó un reconocimiento a Gabriela Martínez, directora comercial del Grupo Pachuca; María Suárez, directora general del club; Andrea Suárez, entrenadora del Real Oviedo Femenino y la jugadora Ana Buceta. La distinción es una silueta de "La Regenta", novela de Leopoldo Alas Clarín, de cuya publicación se cumplieron 140 años.

Por la izquierda, María Velasco, Gabriela Martínez, Alfredo Canteli, Ana Buceta, María Suárez, Leticia González y Andrea Suárez. / FERNANDO RODRÍGUEZ

En nombre del Real Oviedo Femenino, que milita en Segunda Federación, la tercera categoría, donde marcha en segunda posición, intervino María Suárez, que destacó que "como mujeres deportistas y como club tenemos una responsabilidad social que va más allá de ganar y es que durante décadas y en este mismo país, no hace falta irse muy lejos, poder salir a jugar a un campo de fútbol siendo mujer ya era un triunfo en sí mismo". La directora general del Oviedo Femenino agradeció a aquellas que "ganaron espacios para todas nosotras". Ahora, añadió, "nos toca seguir este camino ganando espacios y libertades aún mayores para todas esas niñas que vienen detrás".

Y por eso, dijo dirigiéndose a las jugadoras, "cada semana sois precisamente vosotras en primera persona las que ante las niñas y los niños de hoy, los adultos del futuro, seguís sembrando igualdad y donde no la hay, porque no siempre la hay, la reclamáis". "Sois compromiso, respeto e igualdad. Sois ese partido o esa carrera deportiva que otras mujeres no pudieron desarrollar en su día y sois también todo eso con lo que las niñas de hoy que os siguen ya saben que pueden soñar y no solo soñar, pueden también lograrlo porque os ven lograrlo a vosotras", afirmó María Suárez.

Al acto acudieron los consejeros del Real Oviedo Manuel Paredes y Fernando Corral y el responsable de Relaciones Institucionales, César Martín. También Ana Lacalle, fundadora en 1980 del bar México de La Corredoria, el germen del Oviedo Femenino, que antes fue Oviedo Moderno. "Se evolucionó, pero queda un 50% más por hacer", destacó. "Todo comenzó con un partido en las fiestas de La Corredoria y se llegó a jugar en Liga Nacional", recuerda repasando los 45 años de historia del Oviedo Femenino.