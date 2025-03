Oviedo avanza hacia la igualdad con 9 kilómetros de caminata

Angelita Martínez vive en Ciudad Naranco, admite haber entrado hace bastantes años en la tercera edad y este sábado no dudó en desafiar al mal tiempo para ceñebrar el 8M a través de una de sus grandes pasiones: el senderismo. "Venimos a reivindicarnos al 100%, las mujeres tenemos todos los derechos y valemos tanto como cualquier hombre", proclamó antes de participar junto a otras 120 personas en una marcha organizada por el Ayuntamiento de Oviedo dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer.

La cita estaba fijada para las diez de la mañana, aunque un cuarto de hora antes la plaza de la Constitución ya estaba muy poblada de camisetas de color azul Oviedo con la leyenda "igualdad y respeto". Entre ellas, la de la concejala de Deportes y Políticas Sociales. "Consideramos que era una buena idea unir esta conmemoración con la promoción de la actividad física y los hábitos saludables", explicó Conchita Méndez.

Después de varias fotos de familia y posado en unphotocall conmemorativo, la marea azul echó a andar hacia la calle Magdalena con la intención de cubrir, por lo menos, los 9 kilómetros que separan la plaza del campo de golf de Las Caldas. "La que quiera podrá volver en autobús, pero también hay la opción de volver a pie y completar un excelente ejercicio de 18 kilómetros", explicó Méndez en compañía de la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco.

La propuesta fue considerada todo un acierto por las participantes, llegadas desde los diferentes barrios de la capital asturiana. "Me gusta moverme, me gusta caminar, me gusta todo", contaba Ascensión Fernández, una octogenaria que no dudó en desplazarse desde su casa, en las inmediaciones del orfanato minero, al centro de la ciudad para dar visibilidad a la lucha por la igualdad de género. "Somos mujeres y como hoy es nuestro día, tenemos que venir a dejarlo claro", añadió, visiblemente entusiasmada con el espíritu de camaradería mostrado por el resto de participantes en la caminata, todas mujeres y "concienciadas de que nunca nos han regalado nada".