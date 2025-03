Un estilista asturiano, tras la gran crisis repentina de Terelu en Supervivientes al poco de empezar: "No vengo aquí a dar pena"

Supervivientes ha arrancado con uno de los mejores elencos de los últimos años. Cargado de estrellas, rostros hiperconocidos y, además, con uno de los terremotos televisivos recientes bien presente: Montoya ya esta en la isla de Cayos Cochinos (Honduras) tras saltar a la fama en La Isla de las Tentaciones. ¡Y lo van a juntar con sus dos archienemigos! Anita Williams, su expareja, y Manuel, el tentador con el que le fue repetidamente infiel, volarán a la misma playa donde se ha instalado, solo por ahora, Montoya.

Pero ojo, que en el primer gran capítulo de Supervivientes los frentes abiertos han sido otros. Y, como era de esperar, las cámaras se han ido mucho con Terelu Campos, gran protagonista de esta edición con permiso del propio Montoya, fulgurante y nueva mina de oro para Telecinco y Mediaset.

Pero lo que quizás no era tan predecible -aunque para algunos sí- es que Pelayo Díaz se erigiese tan pronto como el otro carácter fuerte en la isla capaz de rivalizar con Terelu Campos. El estilista y bloguero asturiano no está dispuesto a morderse la lengua ni un segundo y así lo ha dejado claro. Ha ido destinado a la misma playa que Terelu Campos y de todos los allí presentes es el que más claro habla respecto a ella.

No ha tenido empacho en recalcar en directo que se esfuerzan por darle más comodidades a la hija de María Teresa Campos, por su edad y por sus achaques tras haber superado dos cánceres de mama. Igualmente, el estilista ovetense es el que más ha hablado sobre lo que ocurre por las noches: Terelu Campos ronca, lo que dificulta el descanso a los demás.

Sin duda, Pelayo Díaz está dejándose ver como el portavoz de un sector que muestra cierto resquemor por la presencia de Terelu, entendiendo seguramente que está en Supervivientes con algunos privilegios. Si bien Pelayo Díaz se ha mostrado claro, ha intentado hacerlo sin parecer agresivo o mal educado.

Aunque todas esas cuestiones soltadas en pleno directo de Supervivientes, sobre todo por el especialista en moda asturiano, han acabado haciendo mella en Terelu Campos. Al final, la hija de María Teresa Campos, defendida en plató por su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego, ha acabado derrumbándose y rompiéndose.

Fue cuando salió a colación el asunto de sus enfermedades, de los dos cánceres de mama que superó. Terelu, tras toda la tensión vivida sobre todo en los intercambios con Pelayo Díaz, terminó por romper a llorar. No sin antes intentar resistirse, pero fue en vano. La emoción recordando los momentos de su lucha contra el cáncer le pudo.

Terelu dejó claro que no quería llorar, que le había prometido a su hija, Alejandra, que no lo haría. Y que no quería emocionarse así delante de cámara compartiendo su tristeza. "No vengo aquí para dar pena", enfatizó, en un mensaje claro también a sus compañeros, incluido el asturiano Pelayo Díaz, y el trato que le puedan dar a ella como si fuera una persona extremadamente débil en la isla por las condiciones de supervivencia.

Así, el frente abierto entre Pelayo Díaz y Terelu Campos amenaza con ser una de las guerras intensas en esta entrega de Supervivientes, en la que otra asturiana, Beatriz Rico, abandonó a las primeras de cambio por problemas de salud. En definitiva, doble protagonismo asturiano en el arranque de uno de los realities de Telecinco más esperados.