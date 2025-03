Los ingenieros que se convirtieron en sus propios jefes desde Oviedo

De empleados a ser los socios de Coviastur, una empresa con más de dos décadas de experiencia asesorando ingeniería civil y especializada en la parte forestal, medioambiental y de ordenación de montes. Esta es, en pocas palabras, la historia del piloñés Miguel Sánchez y el valdesano Daniel Iglesias, que acaban de tomar las riendas de esta sociedad que llegó a tener en un momento dado una decena de trabajadores. Sin embargo, desde hace un tiempo el ritmo de trabajo bajó de forma considerable. Algo que les hizo ponerse al frente buscando proyectos y desarrollándolos. Es decir, tomaron las riendas siendo contratados. El éxito estuvo de su lado. Ahora, harán la misma labor, pero como autónomos.

La sede de esta empresa está en la calle Muñoz Degraín. El 90% de su facturación es gracias a contratos con las administraciones públicas y son de los más variados: "Tan pronto trabajamos sobre una senda como un parque infantil o sobre carreteras. También estamos enfocados en mucha dirección de obra y proyectos relacionados con el monte". Algo que provoca que pasen más tiempo lejos de la capital asturiana: "En Oviedo es donde menos estamos porque nos toca patear el monte", cuentan ambos quienes resaltan que la mayor parte de los encargos se cierran a través de un contrato menor.

El límite de precio es de 15.000 euros; una cantidad que lleva años sin actualizarse a pesar del encarecimiento de la vida. "Nos facilitaría las cosas si la ley de contratos fuese de 20.000 o 25.000 euros", cuantifican para a renglón seguido relatar que cuanto se establece una licitación, la situación no es mucho mejor. "Estamos viendo que llegan empresas de otros sitios y tiran los precios. No por presentar la oferta más barata es lo mejor y esto perjudica a la hora de ejecutar las obras porque ya vamos con desconfianza". Suelen existir errores que pueden, incluso, paralizar las obras. No obstante, ambos socios saben que este es uno de los problemas de trabajar con las administraciones

Algo que asumen y estos dos empresarios tienen colgado en su despacho un mapa dividido en los 78 concejos asturianos. Según van haciendo trabajos para cada municipio, van marcándolo. Este amplio listado lo compone el plan de sostenibilidad turística de Piloña con la creación del diseño de sendas, un parque infantil y la creación de un centro de interpretación para asturcones. También allí han ayudado en la solicitud de subvenciones para la repoblación del monte y han hecho trabajos, entre otros, para los ayuntamientos de Tineo y Valdés y proyectos de defensa contra los incendios forestales.

Otra de las demandas comunes por parte de sus clientes es esclarecer de quién es la propiedad de los montes. Hay parcelas que están a nombre de personas fallecidas hace años y esta situación está siendo un impedimento a la hora de solicitar subvenciones. "Ayudamos a regular la propiedad; son procesos largos porque el catastro suele tardar bastante y, luego, la escritura. El papeleo es siempre el mismo".

Estos dos socios no se plantean por el momento incrementar su plantilla. Primero, quieren ver cómo será la nueva etapa al frente del negocio. "No lo descartamos; pero queremos estabilizar la situación y la idea es ir poco a poco sumando trabajadores una vez que tengamos un colchón y una seguridad".

El sector de la ingeniería experimenta un auge notable en los últimos años y no son pocas las empresas con sede en la capital asturiana.

