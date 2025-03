Rodrigo Cortés: "No creo en los libros necesarios"

El director de cine, novelista y guionista Rodrigo Cortés, muy popular por su participación en el podcast "Todopoderosos", llenó ayer la librería Matadero Uno, en Oviedo, para presentar su último libro, "Cuentos telúricos", acompañado por Leticia Sánchez Ruiz. Cortés habló de las diferencias entre cine ("una escritura de acción") y literatura ("más evocación") y rechazó las narrativas marcadas por un compromiso ideológico: "No creo en los libros necesarios, no me gusta que me den la murga, que me sermoneen ni que me digan cuál es el lado luminoso de la vida".