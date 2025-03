"La gente tiene cada día mayor interés por la ciencia"

Bajo un halo de misterio sobre su identidad real, como un superhéroe, un ingeniero madrileño se lanzó hace cuatro años a la aventura de la divulgación científica en redes sociales. Hoy, el Doctor Fisión, como se le conoce en Internet, tiene más de diez millones de seguidores entre todos sus perfiles. Esta tarde, a las 19.00 horas, visita Oviedo e imparte la conferencia "Luz en tu mirada" en el Instituto Fernández-Vega, en el seno de la III Semana de la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO), en cuya página web aún están disponibles las inscripciones.

-Es el "Doctor Fisión". Defínase.

-Soy divulgador científico. Lo que más me gusta es enseñar la materia, pero no solo en redes, también colaboro con RNE y he publicado dos libros.

-Visita Oviedo para impartir una conferencia en la FIO.

-Me llamaron para impartir una charla y me pareció una idea fantástica. Y no voy a hablar sobre oftalmología, sino sobre el papel de la luz en nuestras vidas. Cómo funciona, desde el origen del universo, pasando por Newton, hasta nuestros días. La dualidad onda corpúsculo. Evidentemente, también como nuestros ojos y nuestros cerebros la perciben.

-Tiene millones de seguidores. ¿Cómo comenzó?

-Soy la típica persona que cuenta todos los datos a todo el mundo, el típico pesado (ríe). Enseñar sobre la materia era mi sueño, así que comencé a hacerlo hace cuatro años en redes. Empecé con esfuerzo, pero todo fue muy divertido. Los divulgadores tenemos que trabajar en sinergia con los científicos y los profesores, que son mis referentes.

-¿Y sus referentes en divulgación, con nombre y apellidos?

-No van en orden: Carl Sagan y Félix Rodríguez de la Fuente. Sigo viendo sus vídeos, aunque hayan pasado 40 años me sigue pareciendo impresionante todo lo que hicieron.

-¿Cuál es su público?

-Niños de 9 a 99 años (ríe). Es un público heterogéneo, donde hay gente de todas las edades y también científicos, astrofísicos... Una de las cosas que más me importa es llegar a un público muy amplio y lo mejor es explicar la ciencia de forma sencilla y divertida. Somos una comunidad increíble, que propone temas y muy participativa.

-¿Temas con mejor acogida?

-Me gusta la física, la astrofísica y la relatividad, aunque hago ciencieageneralista. También toco mucho la vida, el planeta y su cuidado. Todos los días dedico varias horas al estudio, pero es que esta es mi pasión y, además, he visto, que a la gente le interesa todo. Pensaba que había ciertos temas que interesaban más y otros menos, pero veo que cada día la gente tiene mayor interés por la ciencia. La clave está en contarlo de manera atractiva.

-En el cole siempre había un profe que llegaba más que otros.

-Eso es cierto, ser profe es una de las cosas más maravillosas que hay y es una tarea complicada. Cuando en los comentarios alguien me llama "profe" es muy halagador. Yo no lo soy, pero me hace muy feliz.

-Ahora está de moda la consciencia. ¿Ha tocado la cuestión?

-No, y la ciencia sabe muy poco al respecto. Desde un punto de vista cósmico, somos materia y energía, pero una que sabe que existe. Eso lo explicó magistralmente Carl Sagan. Dijo que "somos el medio que el cosmos tiene para conocerse a sí mismo". Creo que es la mejor definición que he visto. La vida es el mayor de los misterios. Hay grandes profesionales que trabajan en ello y espero que algún día tengamos respuesta.

