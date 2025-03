Un necesario ejercicio de memoria: "Somos los olvidados, pero no callaremos"

El 4 de octubre de 1980 se celebran las fiestas patronales de la localidad alavesa de Salvatierra. Había una carrera ciclista y el cabo José Luis Vázquez Platas, junto a otros dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico, estaban regulando la prueba. Cuando menos se lo esperaban, tres terroristas de ETA salieron de entre el gentío y abrieron fuego contra ellos. Sus dos compañeros murieron en el acto y Vázquez Platas resultó herido. Se metió detrás de un coche para tratar de salvarse, pero alguien advirtió a los etarras: "¡Está vivo, está vivo!". Los asesinos dieron la vuelta y le descargaron 24 balazos a quemarropa para acabar con su vida a los 31 años. Gema López Quintanal, su viuda, que por aquel entonces estaba embarazada, fue una de las participantes en el acto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una cita que se celebra cada año junto al monumento situado en el parque Ángel González, en Vallobín, y que en esta ocasión coincidió con el 21 aniversario de los brutales atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), dio comienzo a las cinco de la tarde con el izado de la bandera de España junto al citado monumento ovetense en honor a los fallecidos. Además de Gema López, entre los presentes, varias decenas de personas, también estaba Ángeles Menéndez, hermana de un Guardia Civil asesinado por ETA en Mondragón (Guipúzcoa); Adelina González, la viuda de José Carlos Gancedo, que fue acribillado a tiros por los terroristas en Las Arenas de Guecho (Vizcaya), y otras muchas víctimas asturianas del terror y la barbarie. "Antes del 11-M hubo cientos de muertos a consecuencia del terrorismo. Yo soy una viuda de los años del plomo. Somos los olvidados, los apestados, pero vamos a seguir peleando para reivindicar la figura de los que ya no están con nosotros y no nos callaremos", dijo a voz en grito Gema López, cuya intervención no estaba dentro del guión del acto oficial.

Los concejales, durante el minuto de silencio frente al Ayuntamiento. / IRMA COLLÍN

Entre el público, atentos a sus palabras, estaban representantes del Ayuntamiento de Oviedo, con el alcalde a la cabeza. Con Alfredo Canteli se encontraba el también popular Mario Arias, el presidente regional del PP, Álvaro Queipo, y algunos diputados regionales del partido. También estuvieron responsables de VOX, pero no asistieron políticos del PSOE ni de IU. Entre otros militares, policías y guardias civiles, en el acto de ayer tomaron parte el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno; el jefe de la Guardia Civil, Francisco Javier Puerta; el delegado de Defensa, el coronel Juan Luis González, y Minervino Pérez, comandante militar en Asturias.

Después de que la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpretase el himno de España y de que los presentes guardasen un respetuoso y emotivo minuto de silencio en recuerdo de los caídos, comenzó el acto propiamente dicho, que consistió en la lectura de un comunicado de la AVT, que también se pronunció en otros muchos puntos del país y en el que los atentados del 11-M fueron el eje central. "Estos atentados marcaron un antes y un después en España sino en el mundo entero. Aquel día se apoderó de nosotros una sensación de desconfianza y tristeza, pero también nació en la sociedad un impulso de unidad y resilencia" leyó Isabel Perandones, cuyo marido, José Santos Blanco, resultó gravemente herido tras un ataque del Grapo al Gobierno Civil de Oviedo en el año 1980.

En el comunicado también hubo carga política. "No hace mucho estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un arma arrojadiza en el que las víctimas no pintamos nada y somos las que sufrimos las consecuencias. Algunos piensan que sólo somos cosas del pasado", reivindicó Perandones, que criticó "las negociaciones del Gobierno con terroristas". Para cerrar, lágrimas de emoción, algún "¡Arriba España!" y muchos "¡Vivan la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad¡". Por la mañana también hubo un minuto de silencio en el Ayuntamiento con motivo del 21 aniversario del 11-M.