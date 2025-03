Oleada de robos en bares de Oviedo: buscan a un encapuchado

Aún sienten el susto en el cuerpo. Los propietarios del bar Enol, en la avenida de Pumarín, recibieron una llamada a las 4.16 horas de la madrugada. Un hombre encapuchado, cubierto con una gorra y una sudadera, accedió al bar rompiendo la cristalera. Después, se fue directamente a por la máquina tragaperras. Le provocó numerosos daños, pero no consiguió abrirla. La alarma sonó y las cámaras de seguridad captaron cada uno de sus movimientos.

Esto provocó que huyese del lugar justo antes de que llegase al Policía Nacional al lugar de los hechos. "Es la primera vez que nos roban y fue directamente a por esta máquina", según contó una de las trabajadoras del establecimiento, quien a última hora de la tarde estaba a la espera de la visita de los miembros del seguro para cuantificar los daños. "Desde la madrugada no he vuelto a dormir y el cristal no puede quedar así por la noche", comentó esta mujer, que está a la espera de recibir las imágenes completas de las cámaras de seguridad. Una parte de los hechos los vieron en directo sacando captura al vídeo, pero les faltan las grabaciones completas. Ahí vieron que el hombre no tocó la caja registradora y se dio cuenta de que todo estaba siendo grabado.

Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional. Hasta la zona se desplazó un grupo de agentes para recoger muestras de este ladrón que se cree que ha entrado en otros establecimientos de la zona y puede estar detrás de una oleada de estos delitos.

La Policía Nacional le sigue la pista y los hosteleros de esta parte de Oviedo están deseosos de que logren identificarlo y arrestarlo para vivir sin temor a sufrir un asalto.